16 сентября 2025, 09:15, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

С 14 по 16 сентября Землю ожидает магнитная буря третьего уровня, вызванная мощным потоком солнечного ветра из корональной дыры, сообщает "Парламентская газета". По данным Лаборатории солнечной астрономии РАН, пик геомагнитной активности придется на 16 сентября.

Врачи предупреждают, что люди с хроническими заболеваниями, особенно гипертонией, могут остро реагировать на эти изменения. Доктор медицинских наук Роман Горенков пояснил, что у гипертоников возможны пульсирующие головные боли, шум в ушах, зрительные нарушения и даже резкое падение давления с риском обморока.

Он подчеркивает важность регулярного контроля давления и строгого соблюдения схемы приема лекарств без самостоятельной корректировки дозировок. Для гипотоников рекомендованы тонизирующие напитки, контрастный душ и поддержание физической активности. В группе риска также находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой и проблемами суставов. Общие рекомендации включают контроль основных показателей здоровья, избегание стрессов, полноценный сон, прогулки, умеренную гидратацию и отказ от алкоголя и чрезмерного употребления кофе. Соблюдение этих правил поможет минимизировать негативное воздействие магнитной бури на организм.