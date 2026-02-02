Врач перечислила шесть главных причин частых простуд

Один из вариантов — постоянный контакт с большим количеством людей

Частые простуды нередко связаны не с ослабленным иммунитетом, а с особенностями образа жизни, заявила врач общей практики Сюзанна Уайли в интервью изданию HuffPost.

Специалист перечислила шесть основных факторов, повышающих риск регулярных респираторных заболеваний. На первое место врач поставила хронический стресс.

«Постоянное напряжение повышает уровень гормона кортизола, подавляющего иммунную систему и снижающего способность организма бороться с инфекцией», — объяснила Уайли.

Не менее значимую роль играет качество сна. В глубоких фазах сна организм вырабатывает вещества, критически важные для поддержания иммунитета. Недосып, напротив, замедляет восстановительные процессы и делает организм более уязвимым к инфекциям.

Среди других существенных факторов риска врач выделила вредные привычки. Курение, по ее словам, негативно влияет на работу легких и препятствует естественному выведению патогенов из организма.

Употребление алкоголя тоже наносит двойной удар: ослабляет иммунные клетки, нарушает нормальный сон и провоцирует обезвоживание. Специалист отметила, что даже умеренные дозы спиртного в период болезни способны замедлить выздоровление.

Еще одной распространенной причиной частых простуд является регулярный контакт с большим числом людей — например, в образовательных учреждениях или офисах с открытой планировкой, где вирусы легко передаются от человека к человеку.

При этом врач подчеркнула, что лишь в отдельных случаях повторяющиеся инфекции могут свидетельствовать о скрытых проблемах со здоровьем или действительно ослабленном иммунитете.

В большинстве же ситуаций ключ к снижению частоты простудных заболеваний лежит в коррекции образа жизни и устранении перечисленных факторов риска.

