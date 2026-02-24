Нарколог рассказал, что алкоголь полностью выводится из организма за три дня

Полное восстановление мозга после запоя может занять до трех недель

24 февраля 2026, 15:00, ИА Амител

Пьяный мужчина / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Алкоголь полностью выводится из организма не сразу — о точном времени "Ленте.ру" рассказал нарколог Андрей Тюрин, заведующий отделением наркологии клиники "Алкомед".

«Обычно требуется около трех дней, чтобы вывести этанол из организма. Метаболизм алкоголя длится от двух до двенадцати часов, в зависимости от количества выпитого. Алкотестер может показать отрицательные результаты, но метаболиты этанола и связанные с ними изменения в организме все еще присутствуют», — говорит эксперт.

Даже чувствуя себя трезвым, организм продолжает восстанавливаться. В течение следующих трех дней нормализуется водно-электролитный баланс, восстанавливаются клетки печени и нервной системы. В этот период нервная система и гормональный фон остаются чувствительными к различным воздействиям.

«Полное восстановление нейрохимических процессов мозга, нормализация сна и работы рецепторных систем после продолжительного употребления алкоголя может занять до трех недель», — заключил Тюрин.

