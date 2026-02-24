Нарколог рассказал, что алкоголь полностью выводится из организма за три дня
Полное восстановление мозга после запоя может занять до трех недель
24 февраля 2026, 15:00, ИА Амител
Алкоголь полностью выводится из организма не сразу — о точном времени "Ленте.ру" рассказал нарколог Андрей Тюрин, заведующий отделением наркологии клиники "Алкомед".
«Обычно требуется около трех дней, чтобы вывести этанол из организма. Метаболизм алкоголя длится от двух до двенадцати часов, в зависимости от количества выпитого. Алкотестер может показать отрицательные результаты, но метаболиты этанола и связанные с ними изменения в организме все еще присутствуют», — говорит эксперт.
Даже чувствуя себя трезвым, организм продолжает восстанавливаться. В течение следующих трех дней нормализуется водно-электролитный баланс, восстанавливаются клетки печени и нервной системы. В этот период нервная система и гормональный фон остаются чувствительными к различным воздействиям.
«Полное восстановление нейрохимических процессов мозга, нормализация сна и работы рецепторных систем после продолжительного употребления алкоголя может занять до трех недель», — заключил Тюрин.
вот после этих длинных праздников невозможно работать ни с кем, 70 процентов пьяные - на местах, за рулем, на работе...УЖАС. в эти дни бы рейды ГАИ проводить и штрафовать алкашей
15:28:49 24-02-2026
Гость (15:09:00 24-02-2026) вот после этих длинных праздников невозможно работать ни с к... У нас в компании больше 300 человек, пьяного нет ни одного. Вы где работаете так ?
15:11:47 24-02-2026
Полного восстановления мозга после запоя не будет уже никогда. Потому что запой - это уже вторая-третья стадия.
18:22:50 24-02-2026
значит из меня он вообще не выводится
10:09:29 25-02-2026
А зачем его из организма выводить ?
10:15:55 25-02-2026
ППШариков (10:09:29 25-02-2026) А зачем его из организма выводить ?... вводить - выводить
