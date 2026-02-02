Из желудка школьницы в Москве достали огромный волосяной комок

Девушка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии

02 февраля 2026, 16:47, ИА Амител

В Морозовской детской городской клинической больнице врачи провели сложную операцию — из желудка 17‑летней пациентки был извлечен гигантский трихобезоар (волосяной комок), достигший размеров помело. Об этом сообщил Telegram‑канал "Московская медицина".

Девушка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии. Ее беспокоили интенсивные боли в животе и непрекращающаяся рвота. В ходе обследования медики обнаружили, что желудок пациентки полностью заполнен инородным телом, а часть образования проникла в двенадцатиперстную кишку.

Как выяснилось, на протяжении двух лет девушка страдала редким расстройством — она непроизвольно поедала собственные волосы. Это привело к формированию огромного комка и, как следствие, к механической кишечной непроходимости, представлявшей реальную угрозу для жизни.

Заведующий хирургическим отделением Морозовской больницы, кандидат медицинских наук Павел Мордвин рассказал, что операция по удалению трихобезоара длилась более двух часов. Размеры образования оказались внушительными — 25 на 15 см. Благодаря высокому профессионализму медицинского персонала вмешательство прошло успешно.

Психолог больницы Татьяна Безкопыльная пояснила, что трихобезоар чаще всего формируется на фоне сильных эмоциональных переживаний.

«Дети с диагнозом трихобезоар отличаются повышенной впечатлительностью, тревожностью, нервной возбудимостью и сниженным адаптационным потенциалом. Чаще всего жевание и проглатывание волос происходит вследствие сильных эмоциональных переживаний, вызванных различными жизненными ситуациями», — отметила специалист.

На данный момент состояние юной пациентки стабилизировалось. С ней проведена подробная беседа, в ходе которой врачи дали рекомендации по дальнейшему лечению и обеспечению необходимой психологической поддержки.

