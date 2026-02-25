ВВП России за три года вырос более чем на 10%

Рост обеспечен за счет нацпроектов и концентрации на президентских приоритетах

25 февраля 2026, 19:01, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: amic.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин представил ежегодный отчет в Государственной Думе. Он заявил, что в 2025 году экономическая динамика России достигла около 1% роста. За последние три года совокупный прирост ВВП составил более 10%, и страна успешно справилась с серьезными внешними вызовами, пишет ТАСС.

«Устойчивое экономическое развитие стало возможным благодаря рациональному использованию ресурсов и акценту на ключевые сферы, определенные президентом РФ. Значительную роль сыграло также быстрое внедрение новых национальных программ, нацеленных на достижение технологического превосходства», — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр отметил, что перед страной стоят новые амбициозные задачи, требующие значительных инвестиций, развития инфраструктуры и укрепления внутреннего технологического потенциала.

«Мы оперативно реагируем на возникающие вызовы и своевременно вносим необходимые коррективы», — цитирует Мишустина агентство.

Он также сообщил, что Россия продолжает уверенно развиваться, несмотря на санкции, экономические конфликты и внешние угрозы. Правительство постепенно увеличивает минимальный размер заработной платы: с 2026 года он достигнет 27 тысяч рублей, что затронет около 4,5 миллиона граждан.

В декабре 2025 года президент Владимир Путин подтвердил, что в прошлом году ВВП России увеличился на 1%. Он отметил, что за последние три года экономический рост составил 9,7%, что значительно превышает показатели большинства европейских стран.