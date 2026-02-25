ВВП России за три года вырос более чем на 10%
Рост обеспечен за счет нацпроектов и концентрации на президентских приоритетах
25 февраля 2026, 19:01, ИА Амител
Премьер-министр Михаил Мишустин представил ежегодный отчет в Государственной Думе. Он заявил, что в 2025 году экономическая динамика России достигла около 1% роста. За последние три года совокупный прирост ВВП составил более 10%, и страна успешно справилась с серьезными внешними вызовами, пишет ТАСС.
«Устойчивое экономическое развитие стало возможным благодаря рациональному использованию ресурсов и акценту на ключевые сферы, определенные президентом РФ. Значительную роль сыграло также быстрое внедрение новых национальных программ, нацеленных на достижение технологического превосходства», — подчеркнул Мишустин.
Премьер-министр отметил, что перед страной стоят новые амбициозные задачи, требующие значительных инвестиций, развития инфраструктуры и укрепления внутреннего технологического потенциала.
«Мы оперативно реагируем на возникающие вызовы и своевременно вносим необходимые коррективы», — цитирует Мишустина агентство.
Он также сообщил, что Россия продолжает уверенно развиваться, несмотря на санкции, экономические конфликты и внешние угрозы. Правительство постепенно увеличивает минимальный размер заработной платы: с 2026 года он достигнет 27 тысяч рублей, что затронет около 4,5 миллиона граждан.
В декабре 2025 года президент Владимир Путин подтвердил, что в прошлом году ВВП России увеличился на 1%. Он отметил, что за последние три года экономический рост составил 9,7%, что значительно превышает показатели большинства европейских стран.
19:14:00 25-02-2026
А «где деньги, Зин?», на сво?
12:25:59 26-02-2026
Гость (19:14:00 25-02-2026) А «где деньги, Зин?», на сво?...
ВВП растет за счет военки. При этом когда оружие не продается за рубеж, а идет прямым ходом на войну, то это по сути производство фейерверков, потому что срок жизни вооружения максимум несколько месяцев.
19:17:48 25-02-2026
Очень круто! Скоро вообще всех обгоним!
Ура товарищи!
19:20:15 25-02-2026
Интересно почему ценники 50+ ?
19:57:27 25-02-2026
"ВВП России за три года вырос более чем на 10%" --- Если подключить инфляцию за три года, то на самом деле ВВП в минусе. Фокус и никакого мошенничества.
20:10:18 25-02-2026
Гость (19:57:27 25-02-2026) "ВВП России за три года вырос более чем на 10%" --- Если под... А за счет каких отраслей произошел этот подъем ВВП? Полагаю - за счет военки. Гражданский сектор в минусе. Не хочу тут рестекаться мыслью по древу, но это очень плохо. И Мишустин это понимает. Это понимают все в кабмине. Но сделать ничего не могут. Жить хотят.
20:39:23 25-02-2026
Гость (20:10:18 25-02-2026) А за счет каких отраслей произошел этот подъем ВВП? Полагаю ... Полагаю, увеличился за счет повышения тарифов ЖКУ. Плата за электричество, газ, тепло и прочее считается как доход промышленности. Скорее всего, даже военка не приносит такого профита .
19:58:24 25-02-2026
как бы мне попасть в такую Россию? Мишустин, конечно профессионал с большой буквы, тянет за уши экономику как может, но наш ВВП улетает и взрывается, товаров то не прибавляется. Пусть скажут патриоты, какая реформа удалась ? Пенсионная? Медицинская? Может реформа МВД? Может станкостроение развили? Подскажите, тоже хочу верить что у нас всё хорошо!!!
20:44:21 25-02-2026
Гость (19:58:24 25-02-2026) как бы мне попасть в такую Россию? Мишустин, конечно професс... У китайцев получилось. А нам всё англосаксы мешают.
20:26:41 25-02-2026
В советское время тоже каждый день рассказывали про успехи, а потом не стало СССР.
20:41:59 25-02-2026
Гость (20:26:41 25-02-2026) В советское время тоже каждый день рассказывали про успехи, ... И потом все эти "рассказчики" в драку ломились за гуманитаркой американской. Анкл Бенс, окорочка Буша...
20:44:07 25-02-2026
Гость (20:26:41 25-02-2026) В советское время тоже каждый день рассказывали про успехи, ...
Не переживай, и это закончится. И весьма скоро!
04:13:26 26-02-2026
Гость (20:44:07 25-02-2026) Не переживай, и это закончится. И весьма скоро!... Так это понятно, что закончится, вопрос насколько глубокий след оставит и куда после этого двигаться.
20:40:56 25-02-2026
У меня одного ощущение,что весь этот "рост ВВП" просто за счёт роста цен?
22:34:48 25-02-2026
Если всё так "в ажуре", то какая нужда третью шкуру с народа драть по т.н. "нормативу", приписывая к каждому из реально потреблённых кубометров (будь то вода или газ) два заведомо фиктивных, высосанных из пальца по постановлению правительства?
22:38:21 25-02-2026
А в СССР было по 18-24% за год!!!
08:40:08 26-02-2026
Гость (22:38:21 25-02-2026) А в СССР было по 18-24% за год!!! ... Ага, двигались к коммунизму семимильными шагами. Правда ни мяса ни колбасы в магазинах не было. Скотина не успевала за успехами родины. А потом и сысысыр запнулся и умер.
01:12:51 26-02-2026
Надо честно признать , что в стране рецессия. И на 80% виноват ЦБ РФ со своей слепой борьбой с инфляцией. До Набиуллиной инфляция была 8-12%, а ставка 10-13%. А рост ВВП был более 10%, а не как 1% сейчас. с 2004 за 10 лет зарплаты выросли в 3-5 раз. Люди могли покупать квартиры в ипотеку, машины и технику в кредит по нормальным ставкам.
07:59:38 26-02-2026
Гость (01:12:51 26-02-2026) Надо честно признать , что в стране рецессия. И на 80% винов...
Эльвира Набиуллина вступила в должность председателя Центрального банка РФ 24 июня 2013 года. На тот момент курс доллара составлял 31,79 рубля. В 2014 среднегодовой курс был уже 38,37р, в 2015 максимальный курс 69,68р..
В сентябре 2013 года ЦБ РФ впервые установил параметр ключевой ставки — годового процента, под который регулятор выдаёт кредиты коммерческим банкам.5,5% годовых — размер ключевой ставки, введённой Банком России 13 сентября 2013 года. В апреле 2022 года Госдума продлила полномочия Набиуллиной до 2027 года.
09:56:57 26-02-2026
Гость (07:59:38 26-02-2026) Эльвира Набиуллина вступила в должность председателя Цен...
Ну что вы, видите же как трудится человек, не покладая рук, Запад платит хорошие деньги, а она их отрабатывает разрушая всё и вся в России. Какие претензии могут быть к ней и к Единой России ,которая трудится совместно с ней в одном русле, отрабатывая Западную зарплату.
11:17:50 26-02-2026
Гость (01:12:51 26-02-2026) Надо честно признать , что в стране рецессия. И на 80% винов... Может вспомните что еще было по-другому до Набиуллиной?
07:36:16 26-02-2026
может из-за санкций
10:17:31 26-02-2026
За последние три года совокупный прирост ВВП составил более 10%, и страна успешно справилась с серьезными внешними вызовами, пишет ТАСС. Построила современные производства, выпустила собственный телефон, стиральную машину, филигранно вырубила топором простейший контроллер, развела коров и свиней... Смотришь, еще через годик у нас появятся свои самолеты, компьютеры, лекарства...
10:57:28 26-02-2026
я тут двеча ФлюгерРевью нашол ( в школе выписывал 1989года) там обещали через годитк ту204 в серию запустить.