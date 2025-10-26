Вячеслав Франк поздравил работников сферы автотранспорта с профессиональным праздником

Глава города пожелал всем здоровья, счастья и успехов

26 октября 2025, 08:20, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил с профессиональным праздником работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Градоначальник отметил, что благодаря слаженной работе автотранспорта все сферы нашей жизни функционируют стабильно. Также он отметил, что развитие транспортной инфраструктуры – одна из приоритетных задач администрации Барнаула. При поддержке краевого правительства в городе ремонтируют и строят дороги, выходят на линию новые автобусы, трамваи и троллейбусы.

«Благодарю работников автотранспортного комплекса за добросовестный труд, ответственный подход к безопасности на дорогах и верность профессии. Особую признательность выражаю ветеранам за вклад в становление и развитие автотранспортной отрасли», – добавил Вячеслав Франк.

Глава города пожелал всем крепкого здоровья, счастья, семейного тепла и успехов.