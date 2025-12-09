Выбило окна, пострадали люди. Что известно об атаке беспилотников на Чувашию 9 декабря
Обломки украинских дронов повредили жилые дома и ранили местных жителей
09 декабря 2025, 14:57, ИА Амител
Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Дроны ВСУ атаковали Республику Чувашия 9 декабря. В столице региона, городе Чебоксары, налет беспилотников повлек за собой разрушения в жилых домах и травмы у людей. На местах происшествий работают экстренные службы.
Все, что известно об атаке БПЛА на регион и его столицу, – в материале amic.ru.
Что известно о налете БПЛА на Чебоксары 9 декабря?
В ночь на 9 декабря украинские беспилотники атаковали столицу Чувашии – город Чебоксары. Известно, что обломки дронов повредили жилые дома и поранили людей. Первым об ударе сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев. С их слов, взрывы начали греметь в районе 07:00 по местному времени.
«В результате атаки повреждения получила многоэтажка: в ней выбило окна, посекло балконы. Повреждения также получили припаркованные поблизости машины», – сказано в публикации.
Есть ли пострадавшие и погибшие в ходе атаки беспилотников на Чувашию?
В результате налета на город Чебоксары пострадало девять человек. В их числе один ребенок. Об этом сообщил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов в своем Telegram-канале.
«В настоящее время все они находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – добавил он.
Информации о погибших в ходе атаки нет.
Что известно о последствиях налета дронов ВСУ на Чебоксары?
Как рассказал глава Чувашии Олег Николаев, повреждения получили жилые дома. Об этом он написал в своем Telegram-канале. А также уточнил, что в школе № 20 по ул. Хузангая, 8, открыли пункт помощи жильцам, на ряде городских магистралей ограничили движение.
«Вся необходимая помощь жителям оказывается, все поврежденные жилые помещения будут восстановлены», – добавил Николаев.
Какие еще регионы России атаковали беспилотники 9 декабря?
По данным Минобороны, в период с 23:00 8 декабря до 07:00 9 декабря (по московскому времени) силы ПВО уничтожили 121 беспилотник над 13 регионами страны:
- 49 – над Белгородской областью;
- 22 – над Республикой Крым;
- десять – над Рязанской областью;
- девять – над Воронежской областью;
- восемь – над акваторией Каспийского моря;
- по пять – над Ростовской областью и Республикой Калмыкия;
- четыре – над Нижегородской областью;
- три – над Липецкой областью;
- по два – над Курской областью и Краснодарским краем;
- по одному – над территорией Брянской и Тульской областей.
