Умеренный рост. Рынок новостроек Барнаула показывает "плюсовую" динамику с начала года

Спрос на квартиры остается высоким, а вместе с ним растут и цены

28 января 2026, 09:10, ИА Амител

Новостройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Конец 2025-го оказался ажиотажным для рынка новостроек Барнаула: число сделок было максимальным за весь год, цены пошли вверх, а некоторые компании даже остановили продажи квартир, перевыполнив план. Эксперты считают, что в 2026-м рынок также будет на подъеме: предложения будут соответствовать уровню спроса, а цены – расти без резких скачков. Единственное, что способно внести коррективы – рост ставок по семейной ипотеке с 6 до 10-12%. Тогда рынку строящегося жилья придется вновь приспосабливаться к новым условиям. Подробнее – в материале amic.ru.

"Быстрые" предложения

С 1 по 23 декабря в Алтайском крае, по данным регионального управления Росреестра, зарегистрировано 893 договора долевого участия (ДДУ). При этом за три дня января 2026-го (12–14 января) ведомство зарегистрировало 88 ДДУ. Эксперты считают, что в ближайшие месяцы спрос на новые ЖК сохранится на высоком уровне.

«Спрос на квартиры в новостройках был, есть и будет. Сейчас в городе, особенно в центре, открываются новые площадки, которые были запланированы компаниями несколько лет назад. Эти проекты очень ждали, и они будут востребованными у покупателей. Возможно, предложения в этих ЖК не разлетятся за полгода, как было в пиковые периоды, однако спрос на них ожидают стабильный, квартиры будут продаваться», – говорит руководитель агентства "Студия Нонны Карповой "Недвижимость и консалтинг" Нонна Карпова.

Эксперт отмечает: если в 2025 году (особенно в периоды спада) девелоперы активно внедряли акции, скидки на квадратные метры, предлагали квартиры с ремонтом, то сейчас компании практически исключили дополнительный инструментарий для продаж: квартиры продаются и без бонусов.

«С середины декабря компании вообще убрали скидки и начали, наоборот, поднимать стоимость квадратного метра, потому что спрос был высоким. Все предложения с опциями были разобраны. Если что-то и осталось, то очень мало», – отмечает Нонна Карпова.

Новые проекты и цены

Возможно, квартиры с ремонтом вернутся точечно на рынок, предполагает руководитель Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина. Это произойдет в том случае, когда проект будет в высокой степени готовности, но там останутся нераспроданные варианты.

Эксперт считает, что в 2026 году барнаульские новостройки по-прежнему будут дорожать. Но не скачкообразно, а планомерно.

«Высока вероятность поэтапного повышения цены в силу именно экономических факторов. Застройщики на первом этапе всегда стараются ставить цену чуть ниже, и уже по мере "роста" дома поднимают стоимость по нарастающей. Соответственно, мы понимаем, что увеличение цены в любом случае будет», – говорит Марина Ракина.

Стоимость квартир в домах, которые начнут строить в ближайшие месяцы, будет практически сопоставима с объектами, близкими к стадии завершения (вот только квартиры в них остались штучно). Такой парадокс возник на рынке несколько лет назад, и уверенно живет до сих пор.

Новые условия, новые реалии

Однако эксперты не исключают и того, что рынок новостроек может остановиться. И причина – изменения в условиях программы семейной ипотеки. В начале 2026 года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что ставку по семейной ипотеке планируют дифференцировать так: при рождении первого ребенка – 10%, второго – 6%, третьего – 4%. Эти проценты будут снижаться по мере уменьшения ключевой ставки.

Информация о корректировке семейной ипотеке как раз и разогнала рынок в 2025 году. И продолжает делать это сейчас.

«Неизвестность по поводу изменений в программу (будут они введены или нет) стимулирует барнаульцев, кто еще этого не сделал, оформить кредит и купить квартиру на существующих условиях. Однако никакой паники нет, все идет плавно», – говорит Марина Ракина.

Эксперты предполагают, что повышение ставки по семейной ипотеке будет сопровождаться и другими условиями, связанными, например, с годом рождения ребенка. Так, сейчас ипотеку по льготной ставке могут оформить семьи с одним ребенком до шести лет. В любом случае переход не будет резким. Иначе рынок ждет застой, а некоторых девелоперов – банкротство.

«Я предполагаю, что в программе появится определенная градация. Например, семья с одним ребенком, рожденным после 2025 года, все-таки сможет рассчитывать на 6%. Резкое повышение ставки чревато серьезными последствиями: большинству семей льготная ипотека станет недоступной, что может привести к застою на рынке новостроек», – говорит Нонна Карпова.

Цифра

127 024 рубля – стоимость квадратного метра в новостройке, по данным "Дом.рф".