До +29, возможны грозы. Прогноз погоды в Алтайском крае на 8 августа

Тёплая погода установится в Алтайском крае 8 августа, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю дневная температура составит +24...+29 градусов. Преимущественно без осадков, однако по северу и северо-западу ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер подует северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +26...+28 градусов. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков, в конце дня возможен кратковременный дождь. Скорость ветра — до 10 м/с.