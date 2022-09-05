До +35 градусов. В Алтайском крае на этой неделе ожидается «просто суперлетняя» погода

В Алтайский край после холодного августа придёт летнее тепло до +35 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«К середине недели, к среде, просто суперлетняя погода будет в Алтайском крае. Температура достигнет 32-34 градусов, даже до +35. Очень жаркий воздух будет туда выноситься с Центральной Азии, Монголии», — рассказал специалист.

Однако затем температура понизится до +20 градусов, так как уже в четверг-пятницу очаг тепла сместится на юг Красноярского края и в Хакасию, а затем пойдёт до Бурятии, Иркутской области и Забайкалья.

Ранее Вильфанд рассказал, что на Алтае в ближайшее время ожидается дефицит осадков.