Похолодание до +13 градусов с дождями и сильным ветром ожидается на Алтае 12 сентября

Холодная погода с дождём и сильным ветром будет преобладать в Алтайском крае днём в понедельник, 12 сентября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит +13...+18 градусов. На большей части территории прогнозируются дожди, по востоку при этом возможны грозы. Ветер подует северо-западный со скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 17-22 м/с, а местами по востоку — до 25-27 м/с.

В Барнауле термометры покажут +14...+16 градусов. При этом ожидается только небольшой дождь. Скорость ветра при усилениях не превысит 17 м/с.



