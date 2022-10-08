Последний день бабьего лета. О погоде в Алтайском крае 9 октября

От +17 до +22 градусов прогреется воздух в Алтайском крае. Как сообщает региональный Гидрометцентр, по северо-западу местами будет холоднее — от +11 до +16 градусов.

По северо-западу местами небольшие дожди. Ветер южный, 9-14 м/с, местами по югу порывы до 19 м/с.

В Барнауле ожидается от +17 до +19 градусов. День пройдёт преимущественно без осадков. Ветер южный, 9-14 м/с.