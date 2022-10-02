Синоптик рассказал, до какого числа на Алтае будет холодно

Очень холодная погода до задержится в Алтайском крае до 3 октября, сообщил ТАСС научной руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, суперхолодное начало месяца отмечается и в других регионах Сибири.

«Погода будет соответствовать ноябрю в Тыве, Новосибирской области, Алтайском, Красноярском краях, Иркутской области. Там температура будет на 6-10 [градусов] ниже нормы до 3 октября, а в Тыве — даже на 12 градусов», — рассказал специалист.

Температура в указанных регионах будет опускаться до 8-15 градусов мороза, отметил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра Алтайского края, днём 3 октября в регионе потеплеет до +9 градусов.