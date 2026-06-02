Несмотря на то, что станция сейчас в "холодной остановке", опасность сохраняется из-за наличия ядерного топлива в реакторе и рядом с ним

02 июня 2026, 17:30, ИА Амител

Удар по АЭС / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Прямой удар по ядерному реактору Запорожской АЭС может вызвать его разрушение, утечку радиоактивных материалов в атмосферу и паровой взрыв, сообщил "Газете.ru" бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии, профессор Владимир Кузнецов.

«Главная угроза заключается в возможном разрушении строительных конструкций при попадании дрона или ракеты. В результате этого обломки могут упасть на крышку реактора, что приведет к повреждению топлива, нарушению системы охлаждения и выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду», — добавил он.

Сейчас Запорожская АЭС находится на "холодной остановке", что означает, что реакторы не работают, станция не производит электроэнергию. Однако внутри реактора все еще находится топливо, а отработавшие ядерные элементы расположены рядом, буквально через стенку, отметил Кузнецов. Поэтому опасность сохраняется.

По словам Кузнецова, нарушение охлаждения отработавшего ядерного топлива может привести к паровому взрыву и образованию водорода. Это напоминает ситуацию на АЭС "Фукусима", где из-за отсутствия охлаждения происходили взрывы блоков. Отсутствие охлаждения приводит к пароциркониевой реакции, в результате которой образуется водород, а водород — это взрывоопасная смесь, способная вызвать мощный взрыв.

«Запорожскую АЭС необходимо вывести из эксплуатации, чтобы избежать подобных сценариев на фоне боевых действий на Украине», — заключил ядерщик.

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