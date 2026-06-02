Ядерщик описал возможные последствия удара по реактору Запорожской АЭС
Несмотря на то, что станция сейчас в "холодной остановке", опасность сохраняется из-за наличия ядерного топлива в реакторе и рядом с ним
02 июня 2026, 17:30, ИА Амител
Прямой удар по ядерному реактору Запорожской АЭС может вызвать его разрушение, утечку радиоактивных материалов в атмосферу и паровой взрыв, сообщил "Газете.ru" бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии, профессор Владимир Кузнецов.
«Главная угроза заключается в возможном разрушении строительных конструкций при попадании дрона или ракеты. В результате этого обломки могут упасть на крышку реактора, что приведет к повреждению топлива, нарушению системы охлаждения и выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду», — добавил он.
Сейчас Запорожская АЭС находится на "холодной остановке", что означает, что реакторы не работают, станция не производит электроэнергию. Однако внутри реактора все еще находится топливо, а отработавшие ядерные элементы расположены рядом, буквально через стенку, отметил Кузнецов. Поэтому опасность сохраняется.
По словам Кузнецова, нарушение охлаждения отработавшего ядерного топлива может привести к паровому взрыву и образованию водорода. Это напоминает ситуацию на АЭС "Фукусима", где из-за отсутствия охлаждения происходили взрывы блоков. Отсутствие охлаждения приводит к пароциркониевой реакции, в результате которой образуется водород, а водород — это взрывоопасная смесь, способная вызвать мощный взрыв.
«Запорожскую АЭС необходимо вывести из эксплуатации, чтобы избежать подобных сценариев на фоне боевых действий на Украине», — заключил ядерщик.
Ранее amic.ru писал о том, как барнаульские ликвидаторы работали на Чернобыльской АЭС.
17:37:19 02-06-2026
главное чтобы ветер дул на запад ...
17:39:28 02-06-2026
водород - не смесь, а чистый газ
18:40:06 02-06-2026
водород - не смесь (17:39:28 02-06-2026) водород - не смесь, а чистый газ... Не правильно написали - смесь водорода с кислородом взрывоопасна.