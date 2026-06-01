Местные власти и специалисты держат ситуацию на контроле, подчеркивая, что безопасность граждан — приоритет

01 июня 2026, 17:54, ИА Амител

Ростовская АЭС / Фото: rosenergoatom.ru

Ростовская атомная электростанция (АЭС), расположенная в Волгодонске, продолжает функционировать в штатном режиме после недавней ночной атаки БПЛА на город, как было официально подтверждено пресс-службой станции, пишет Life.ru.

Согласно данным, предоставленным Ростовской АЭС, энергоблоки № 2, 3 и 4 успешно подключены к электрической сети и работают на установленной проектной мощности, что соответствует текущему графику диспетчерской нагрузки.

«Энергоблок № 1 в настоящее время находится в процессе проведения планово-предупредительного ремонта. Данный вид технического обслуживания является неотъемлемой частью обеспечения долгосрочной надежности и безопасности эксплуатации атомных станций», — отмечается в официальном заявлении пресс-службы.

Ночная атака беспилотников не оказала влияния на работу остальных энергоблоков, что свидетельствует о высокой степени защищенности и эффективности системы противовоздушной обороны станции.

Ранее сообщалось, что более 200 беспилотников сбили за ночь над Россией.