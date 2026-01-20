Юные хоккеисты из села на Алтае впервые победили московское "Динамо"

Нынешний матч с "Динамо" проходил в неравных условиях

20 января 2026, 08:45, ИА Амител

Хоккей / Фото: amic.ru

Хоккеисты клуба "Скифы" 2013 года рождения из поселка Новые Зори Павловского района добились исторической победы в первенстве Москвы. Команда из Алтайского края обыграла непобежденное до этого момента "Динамо" со счетом 6:3. Это первый случай, когда алтайская команда – как детская, так и взрослая – сумела победить легендарный столичный клуб, пишет "Катунь 24".

Успех стал итогом стремительного развития коллектива, созданного всего несколько лет назад после открытия хоккейной школы в Павловском районе. Проект финансируется предпринимателем Владимиром Поповым, который инвестирует в развитие клуба средства собственного предприятия.

«Ни одна команда в Алтайском крае не выигрывала у "Динамо" – ни в каком возрасте! Лучшая команда группы пострадала от "Скифов"», – сказал Владимир Попов.

Путь к этой победе был непростым. Уже в первый сезон "Скифы" стали сильнейшими в Сибири, а в прошлом году дебютировали в Московской хоккейной лиге, выиграв все матчи группы "В" и получив повышение в группу "Б". Нынешний матч с "Динамо" проходил в неравных условиях: против 30 игроков москвичей на лед вышли всего 15 полевых хоккеистов из Алтайского края.

Победа стала реваншем за минимальное поражение 3:4 в первом круге. Теперь "Скифы" занимают второе место в турнире, отставая от "Динамо" всего на одно очко, и лидируют по числу забитых шайб. Если в оставшихся 14 матчах сезона команда не потерпит ни одного поражения, а лидер турнира допустит хотя бы одну осечку, юные хоккеисты из алтайского села впервые в истории смогут выйти в элитную группу "А".

