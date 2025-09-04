Цены на билеты на домашние матчи ХК "Динамо-Алтай" поднимут в новом сезоне
Стоимость все равно останется одной из самых низких в ВХЛ
04 сентября 2025, 07:15, ИА Амител
Цены на домашние матчи ХК "Динамо-Алтай" поднимут в новом сезоне OLIMPBET чемпионата России по хоккею – Всероссийской хоккейной лиги. Об этом журналистам сообщил директор клуба Руслан Чайкин. Правда, речь идет только о центральных трибунах – самых популярных. Их стоимость поднимут всего на 50 рублей.
По словам директора клуба Руслана Чайкина, 650 рублей за самые лучшие места – адекватная цена. Тем более что стоимость билетов на "Динамо-Алтай" остается одной из самых низких во всей лиге. На остальные секторы цены поднимать стоимость билетов не будут. Как и в прошлом сезоне сходить на домашний матч "Динамо-Алтая" можно будет за 400 рублей.
«У нас одни из самых дешевых билетов. В Красноярске или Новокузнецке цены достигают примерно 800–1000 рублей. В Норильске по 1900 рублей есть билеты, а у нас были всего по 600 рублей. Надеюсь, болельщики нас поймут», – отметил Руслан Чайкин.
1 сентября стартовал новый сезон OLIMPBET чемпионата России по хоккею – Всероссийской хоккейной лиги. За победу и звание чемпиона – обладателя Кубка чемпиона России 2025-2026 поборются 32 команды из трех десятков городов России. "Динамо-Алтай" начнет сезон 4 сентября встречей на выезде против "Норильска", а первую домашнюю игру проведет только 19 сентября.
Как команда подготовилась к новому сезону – читайте в нашем материале.
08:36:14 04-09-2025
Смотрю на фото и любуюсь забитыми местами аж на коленках сидят от нехватки мест. Боюсь после поднятия цен следующая фотография будет только с девушкой которая помпонами трясет.
09:27:02 04-09-2025
Гость (08:36:14 04-09-2025) Смотрю на фото и любуюсь забитыми местами аж на коленках сид... По факту в Титов арене аншлаг, особенно если матчи проходит в выходной день. Фото могло быть сделано в перерыве
09:11:44 04-09-2025
А смысл ходить если по Катунь24 идут трансляции игр? Присел, поставил столик с пивом и рыбкой и смотри.
12:57:30 04-09-2025
Нужно смотреть в живую, по телевизору во много раз хуже
14:39:17 04-09-2025
на ЧТО там смотреть-то?! ((( тоска
15:10:33 05-09-2025
В Красноярске 600 рублей самый дорогой билет на вхл. Вот в эту субботу на Динамо как раз