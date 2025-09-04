НОВОСТИСпорт

Цены на билеты на домашние матчи ХК "Динамо-Алтай" поднимут в новом сезоне

Стоимость все равно останется одной из самых низких в ВХЛ

04 сентября 2025, 07:15, ИА Амител

Матч с участием "Динамо-Алтая" / Фото: сайт ХК "Динамо-Алтай"
Цены на домашние матчи ХК "Динамо-Алтай" поднимут в новом сезоне OLIMPBET чемпионата России по хоккею – Всероссийской хоккейной лиги. Об этом журналистам сообщил директор клуба Руслан Чайкин. Правда, речь идет только о центральных трибунах – самых популярных. Их стоимость поднимут всего на 50 рублей.

По словам директора клуба Руслана Чайкина, 650 рублей за самые лучшие места – адекватная цена. Тем более что стоимость билетов на "Динамо-Алтай" остается одной из самых низких во всей лиге. На остальные секторы цены поднимать стоимость билетов не будут. Как и в прошлом сезоне сходить на домашний матч "Динамо-Алтая" можно будет за 400 рублей.

«У нас одни из самых дешевых билетов. В Красноярске или Новокузнецке цены достигают примерно 800–1000 рублей. В Норильске по 1900 рублей есть билеты, а у нас были всего по 600 рублей. Надеюсь, болельщики нас поймут», – отметил Руслан Чайкин.

1 сентября стартовал новый сезон OLIMPBET чемпионата России по хоккею – Всероссийской хоккейной лиги. За победу и звание чемпиона – обладателя Кубка чемпиона России 2025-2026 поборются 32 команды из трех десятков городов России. "Динамо-Алтай" начнет сезон 4 сентября встречей на выезде против "Норильска", а первую домашнюю игру проведет только 19 сентября.

Как команда подготовилась к новому сезону – читайте в нашем материале.

"Идем в плей-офф". Как "Динамо-Алтай" готов к новому сезону в ВХЛ и что изменилось в клубе

Алтайские хоккеисты начинают третий сезон в ВХЛ уже 4 сентября игрой на выезде. В этом году команда ставит перед собой большие цели
Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

08:36:14 04-09-2025

Смотрю на фото и любуюсь забитыми местами аж на коленках сидят от нехватки мест. Боюсь после поднятия цен следующая фотография будет только с девушкой которая помпонами трясет.

Avatar Picture
Гость

09:27:02 04-09-2025

Гость (08:36:14 04-09-2025) Смотрю на фото и любуюсь забитыми местами аж на коленках сид... По факту в Титов арене аншлаг, особенно если матчи проходит в выходной день. Фото могло быть сделано в перерыве

Avatar Picture
Гость

09:11:44 04-09-2025

А смысл ходить если по Катунь24 идут трансляции игр? Присел, поставил столик с пивом и рыбкой и смотри.

Avatar Picture
Гость

12:57:30 04-09-2025

Нужно смотреть в живую, по телевизору во много раз хуже

Avatar Picture
Гость

14:39:17 04-09-2025

на ЧТО там смотреть-то?! ((( тоска

Avatar Picture
А

15:10:33 05-09-2025

В Красноярске 600 рублей самый дорогой билет на вхл. Вот в эту субботу на Динамо как раз

