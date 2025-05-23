В отличие от трудового договора, соглашение ГПХ не предусматривает отпуск, но всегда можно договориться

23 мая 2025, 08:30, ИА Амител

Человек отдыхает на улице / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Близится пора отпусков, и если по трудовому договору отпуск положен сотруднику по графику, то с договором гражданско-правового характера возникают вопросы. Юрист сервиса "Кнопка" Эржена Санжиева рассказала "Секрету фирмы", могут ли такие работники рассчитывать на долгожданный отдых.

Предусмотрен ли отпуск по договору ГПХ

В отличие от трудового договора, соглашение ГПХ не предусматривает отпуск, поскольку сотрудник в таком случае – не штатный работник, а лишь человек, который оказывает услуги или выполняет какие-то задачи время от времени.

Часто работодатели пытаются схитрить и оформляют сотрудников по договору ГПХ, чтобы сэкономить. Так делать запрещено.

Как отдохнуть и не потерять заказчика, если работаешь по соглашению ГПХ

Договоритесь заранее и пропишите это в договоре

Если отношения между исполнителем и заказчиком длятся достаточно долго, специалисту рано или поздно в любом случае понадобится отпуск. Не стоит скрывать свои планы: чем раньше расскажете, тем выше шансы договориться.

Юрист рекомендует заранее включить в договор ГПХ пункт о сроках выполнения работ и возможных условиях их переноса. Вот какие формулировки можно использовать.

"Исполнитель имеет право приостановить исполнение настоящего договора на срок до [количество] недель в течение [период]. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о приостановлении исполнения договора не позднее чем за [количество] дней до начала периода приостановления".

"Стороны согласовывают возможность приостановления исполнения договора по инициативе Исполнителя на срок не более [количество] недель в год. О планируемом приостановлении Исполнитель уведомляет Заказчика не позднее чем за [количество] дней до его начала. В период приостановления оплата Исполнителю не производится".

Оцените риски

Всегда есть вероятность, что заказчик найдет другого исполнителя, поэтому перед отпуском следует оценить, насколько этот риск велик и готовы ли вы к нему.

"Если клиент важен, возможно, стоит отложить отпуск или сократить его продолжительность", – отмечает Эржена Санжиева.

Задокументируйте устные договоренности

Недостаточно просто поговорить о намечающемся отдыхе с заказчиком – нужно иметь доказательства его согласия на руках.

"Отпуск можно согласовать и без внесения этого пункта в договор, но все устные соглашения с заказчиком лучше зафиксировать в письменном виде (электронная почта или мессенджеры)", – пояснила юрист.

Обычно письменные договоренности дисциплинируют все стороны, что позволяет в будущем обойтись без недоразумений и споров.