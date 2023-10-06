Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Глава государства подчеркнул, что дело в гарантиях безопасности людей, которые считают Россию своей родиной
06 октября 2023, 07:35, ИА Амител
В ходе проведения спецоперации (СВО) на Украине речь идет не о территориях, а о гарантиях безопасности России и ее народов. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Валдайского форума в ответ на вопрос главреда RT Маргариты Симоньян, которая спросила: "Где бы вы хотели, чтобы мы остановились?"
Глава государства подчеркнул, что дело в гарантиях безопасности людей, которые считают Россию своей родиной.
Напомним, что Путин выступил на пленарном заседании клуба "Валдай". Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что речь российского лидера будет содержательной. Президент на форуме говорил о многих событиях и явлениях мировой политики. Главные тезисы – в материале amic.ru
08:00:49 06-10-2023
Немножко размыто.Ранее он произнёс,что границы России нигде не заканчиваются
08:57:09 06-10-2023
уже сказали же денег надо 10 триллионов в год на 3 года ведение сво, доллар заложили по 95+ значит 120-150 выгодно, а народ потерпит и оплатит
09:13:04 06-10-2023
Гость (08:57:09 06-10-2023) уже сказали же денег надо 10 триллионов в год на 3 года веде... ты что ли оплатишь? плательщик....
11:04:54 06-10-2023
Гость (09:13:04 06-10-2023) ты что ли оплатишь? плательщик....... я, и ты. Все мы. н
09:31:00 06-10-2023
Когда уже в учебниках напишут о целях СВО, а то эти благостные формулировки ни о чём
09:45:59 06-10-2023
Гость (09:31:00 06-10-2023) Когда уже в учебниках напишут о целях СВО, а то эти благостн... НИКОГДА.
09:48:10 06-10-2023
Гость (09:31:00 06-10-2023) Когда уже в учебниках напишут о целях СВО, а то эти благостн... Ага, и заодно расскажут вам наши стратегические планы, а также раскроют тактические задачи на ближайшее будущее:)))))
10:27:42 06-10-2023
Гость (09:48:10 06-10-2023) Ага, и заодно расскажут вам наши стратегические планы, а та... Для этого нужно как минимум, чтоб эти планы и задачи были))
14:35:41 06-10-2023
Гость (10:27:42 06-10-2023) Гость (09:48:10 06-10-2023) Ага, и заодно расскажут в... Вот, вот.)))
11:11:56 06-10-2023
Гость (09:31:00 06-10-2023) Когда уже в учебниках напишут о целях СВО, а то эти благостн... Напишут в разных странах по разному. В РФ - о безопасности и остановке НАТО. Вна Украине - о мордоре и империализме, о попытке захватить весь мир, и только Украина смогла остановить. На Западе - о диких русских, о мирном НАТО, о том что не зря его создали, как раз для таких случаев, о мирной помощи. У всех свои "правда" и свои карманные интересы. Никто не признается что он виноват, что не захотел компромисса.
11:45:21 06-10-2023
Гость (11:11:56 06-10-2023) Напишут в разных странах по разному. В РФ - о безопасности ... Нато во главе сша оказывала помощь Корее,Вьетнаму,Югославии,Афганистану,Ираку,Ливии,Сирии...Многие страны за это благодарны НАТО.Сейчас украинцы благодарны.Потому что скоро они Россию победят с помощью этого военного блока...Так кому-то кажется )
11:05:53 06-10-2023
Если у тебя нет плана - То ты не сможешь от него отклониться.
11:07:14 06-10-2023
Да уж, жители Донецка давно не были в такой безопасности
13:19:59 06-10-2023
Гость (11:07:14 06-10-2023) Да уж, жители Донецка давно не были в такой безопасности... Как минимум с начала переворота в 404 они в такой безопасности находятся.
12:47:01 06-10-2023
«А доллар стоит уже где-то сто рублей. Под сто рублей. И из авто китайских лепят "Москвичей". Для москвичей. И россиянам въезд закрыт в 120 стран. В 130 стран уже. Скажите нам, у вас же есть какой-то план, скажите, есть какой-то план?»(с)