Евросоюз пытается помешать США решить украинский конфликт, а в это время Украина нанимает бойцов из рядов наркокартелей

10 августа 2025, 15:12, ИА Амител

Дмитрий Медведев. Санниково, Алтайский край / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

США следовало бы отправить армейский спецназ в Киев, чтобы провести антитеррористическую операцию, пострелять в здании на Банковой и истребить "нарконаемников". Эти действия предложил США в Telegram зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

Российский политик рассказал, что Евросоюз пытается помешать США решить украинский конфликт, а в это время Украина нанимает бойцов из рядов наркокартелей.

Медведев добавил, что колумбийским наемникам пригодятся навыки управления беспилотниками, и те смогут использовать дроны для доставки наркотиков. Медведев предложил уничтожить наемников и отметил, что на Банковой "хватает преданных поклонников" латиноамериканских наркобаронов.