Зампред СБ Медведев предложил США провести антитеррористическую операцию в Киеве

Евросоюз пытается помешать США решить украинский конфликт, а в это время Украина нанимает бойцов из рядов наркокартелей

10 августа 2025, 15:12, ИА Амител

Дмитрий Медведев. Санниково, Алтайский край / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Дмитрий Медведев. Санниково, Алтайский край / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

США следовало бы отправить армейский спецназ в Киев, чтобы провести антитеррористическую операцию, пострелять в здании на Банковой и истребить "нарконаемников". Эти действия предложил США в Telegram зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

Российский политик рассказал, что Евросоюз пытается помешать США решить украинский конфликт, а в это время Украина нанимает бойцов из рядов наркокартелей.

Медведев добавил, что колумбийским наемникам пригодятся навыки управления беспилотниками, и те смогут использовать дроны для доставки наркотиков. Медведев предложил уничтожить наемников и отметил, что на Банковой "хватает преданных поклонников" латиноамериканских наркобаронов.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

17:32:32 10-08-2025

Не пойму как такого персонажа Путин назначал президентом РФ?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:02:13 10-08-2025

- "Российский политик рассказал, что Евросоюз пытается помешать США решить украинский конфликт, а в это время Украина нанимает бойцов из рядов наркокартелей."-------------Что делает Зеленый змеюка с человеком.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:00:50 11-08-2025

и те смогут использовать дроны для доставки наркотиков --- да поди уже умеют

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:35 11-08-2025

У твиттерского есть реальная должность???

  0 Нравится
Ответить
