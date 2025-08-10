Зампред СБ Медведев предложил США провести антитеррористическую операцию в Киеве
Евросоюз пытается помешать США решить украинский конфликт, а в это время Украина нанимает бойцов из рядов наркокартелей
10 августа 2025, 15:12, ИА Амител
США следовало бы отправить армейский спецназ в Киев, чтобы провести антитеррористическую операцию, пострелять в здании на Банковой и истребить "нарконаемников". Эти действия предложил США в Telegram зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.
Российский политик рассказал, что Евросоюз пытается помешать США решить украинский конфликт, а в это время Украина нанимает бойцов из рядов наркокартелей.
Медведев добавил, что колумбийским наемникам пригодятся навыки управления беспилотниками, и те смогут использовать дроны для доставки наркотиков. Медведев предложил уничтожить наемников и отметил, что на Банковой "хватает преданных поклонников" латиноамериканских наркобаронов.
17:32:32 10-08-2025
Не пойму как такого персонажа Путин назначал президентом РФ?
21:02:13 10-08-2025
- "Российский политик рассказал, что Евросоюз пытается помешать США решить украинский конфликт, а в это время Украина нанимает бойцов из рядов наркокартелей."-------------Что делает Зеленый змеюка с человеком.
09:00:50 11-08-2025
и те смогут использовать дроны для доставки наркотиков --- да поди уже умеют
10:58:35 11-08-2025
У твиттерского есть реальная должность???