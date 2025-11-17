В России продают свитер, который носил американский миллиардер-растлитель Эпштейн
Продавец называет выставленный предмет одежды "реликтом нашего времени"
На одном из сервисов по размещению объявлений появилось предложение от бизнесмена с Рублевки. Он продает настоящий свитер предпринимателя Джеффри Эпштейна, сообщает Telegram-канал "112".
Продавец утверждает, что вещь действительно принадлежала самому известному сексуальному преступнику в мире. Владелец раритета при этом имеет рейтинг 5.0 и несколько хвалебных отзывов. Он специализируется на продаже эксклюзивной одежды из ограниченных коллекций.
«Это не просто предмет гардероба, не обычное приобретение, а настоящий артефакт нашей эры – эпохи бесстыдства и отсутствия моральных принципов», – отмечает анонимный продавец.
Объявление привлекло внимание пользователей и было просмотрено 557 раз.
Напомним, в 2019 году против американского миллиардера Джеффри Эпштейна выдвинули обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуального рабства. В ходе обысков в его доме было обнаружено большое количество фото- и видеоматериалов с участием малолетних. 10 августа того же года его обнаружили мертвым в тюремной камере. Официальной причиной было названо самоубийство.
Сумма?
В чем прикол? В других странах покупателей нет? Трусы еще пусть выставят