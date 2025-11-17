НОВОСТИОбщество

В России продают свитер, который носил американский миллиардер-растлитель Эпштейн

Продавец называет выставленный предмет одежды "реликтом нашего времени"

17 ноября 2025, 17:15, ИА Амител

Кадр из документального сериала "Джеффри Эпштейн: неприлично богатый" (США, 2020)

На одном из сервисов по размещению объявлений появилось предложение от бизнесмена с Рублевки. Он продает настоящий свитер предпринимателя Джеффри Эпштейна, сообщает Telegram-канал "112".

Продавец утверждает, что вещь действительно принадлежала самому известному сексуальному преступнику в мире. Владелец раритета при этом имеет рейтинг 5.0 и несколько хвалебных отзывов. Он специализируется на продаже эксклюзивной одежды из ограниченных коллекций.

«Это не просто предмет гардероба, не обычное приобретение, а настоящий артефакт нашей эры – эпохи бесстыдства и отсутствия моральных принципов», – отмечает анонимный продавец.

Объявление привлекло внимание пользователей и было просмотрено 557 раз.

Напомним, в 2019 году против американского миллиардера Джеффри Эпштейна выдвинули обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуального рабства. В ходе обысков в его доме было обнаружено большое количество фото- и видеоматериалов с участием малолетних. 10 августа того же года его обнаружили мертвым в тюремной камере. Официальной причиной было названо самоубийство.

Ранее amic.ru подробно рассказал, кто такой насильник детей Джеффри Эпштейн и как с ним связаны звезды и политики.

Маск усомнился в доверии Трампу, если он не опубликует данные по делу Эпштейна

Маск усомнился в доверии Трампу, если он не опубликует данные по делу Эпштейна

По мнению бизнесмена, в таком случае людям президенту лучше не верить
Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

19:14:39 17-11-2025

Сумма?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:58:33 18-11-2025

В чем прикол? В других странах покупателей нет? Трусы еще пусть выставят

  -2 Нравится
Ответить
