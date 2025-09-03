Зарезавший водителя эвакуатора житель Подмосковья избежал наказания уйдя на СВО

У погибшего остался годовалый сын

03 сентября 2025, 17:48, ИА Амител

Житель Подмосковья зарезал водителя эвакуатора / Источник фото: "Осторожно, новости"

Житель Подмосковья, зарезавший водителя эвакуатора в ходе дорожного конфликта, избежал суда, так как ушел на службу в зону СВО. История произошла еще в конце января на трассе М-2 "Крым" между Чеховом и Подольском. Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

28-летний Максим Лагунов из Луховиц работал эвакуаторщиком и в тот день перевозил автомобили в Белгород. По словам его сестры Дарьи, пробка после ДТП обернулась конфликтом. Обгоняющий автомобиль под управлением Александра Степанова он не пропустил. Словесная перепалка быстро переросла в трагедию. Когда Лагунов направился обратно к эвакуатору, оппонент достал нож и ударил его в грудь. Ранение оказалось смертельным, мужчина скончался по дороге в больницу.

Степанов скрылся, его объявили в федеральный розыск. В марте он сам пришел в полицию и признался в убийстве. Однако спустя пару недель родственникам погибшего сообщили, что дело приостановлено, так как подозреваемый заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО на год. Судебные заседания по факту убийства так и не начались.

Семья погибшего называет это несправедливостью. Родные неоднократно обращались с жалобами в прокуратуру, однако ответа пока не получили.

«У моего брата остался годовалый сын, он воспитывал дочь своей девушки, но они даже не успели расписаться. Мы хотим, чтобы виновный понес наказание», – рассказала Дарья.

Ранее сообщалось, что актер Сергей Базанов, сыгравший в сериале "Слово пацана", и еще три фигуранта дела о разбое и убийстве бизнесмена в центре Москвы в 2011 году заключили контракты с Минобороны России и отправились в зону СВО на Украине.