Зарезавший водителя эвакуатора житель Подмосковья избежал наказания уйдя на СВО
У погибшего остался годовалый сын
03 сентября 2025, 17:48, ИА Амител
Житель Подмосковья, зарезавший водителя эвакуатора в ходе дорожного конфликта, избежал суда, так как ушел на службу в зону СВО. История произошла еще в конце января на трассе М-2 "Крым" между Чеховом и Подольском. Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".
28-летний Максим Лагунов из Луховиц работал эвакуаторщиком и в тот день перевозил автомобили в Белгород. По словам его сестры Дарьи, пробка после ДТП обернулась конфликтом. Обгоняющий автомобиль под управлением Александра Степанова он не пропустил. Словесная перепалка быстро переросла в трагедию. Когда Лагунов направился обратно к эвакуатору, оппонент достал нож и ударил его в грудь. Ранение оказалось смертельным, мужчина скончался по дороге в больницу.
Степанов скрылся, его объявили в федеральный розыск. В марте он сам пришел в полицию и признался в убийстве. Однако спустя пару недель родственникам погибшего сообщили, что дело приостановлено, так как подозреваемый заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО на год. Судебные заседания по факту убийства так и не начались.
Семья погибшего называет это несправедливостью. Родные неоднократно обращались с жалобами в прокуратуру, однако ответа пока не получили.
«У моего брата остался годовалый сын, он воспитывал дочь своей девушки, но они даже не успели расписаться. Мы хотим, чтобы виновный понес наказание», – рассказала Дарья.
Ранее сообщалось, что актер Сергей Базанов, сыгравший в сериале "Слово пацана", и еще три фигуранта дела о разбое и убийстве бизнесмена в центре Москвы в 2011 году заключили контракты с Минобороны России и отправились в зону СВО на Украине.
18:34:46 03-09-2025
рабочая схема
19:23:45 03-09-2025
"долг и обязанность каждого гражданина" говорят в рекламе
19:33:34 03-09-2025
Когда вся эта нечисть вернется, 90-е покажутся милыми цветочками.
22:00:23 03-09-2025
Гость (19:33:34 03-09-2025) Когда вся эта нечисть вернется, 90-е покажутся милыми цвето... ну, вернутся не все.
... и спецоперация - это не прогулка по ботаническому саду. Психика говорят ломается...
У некоторых даже после Шинного, при упоминании завода, нервные срывы происходят...
20:36:20 03-09-2025
Странно, а говорили что с мокрухой и половыми преступлениями не берут?
21:02:35 03-09-2025
В такие моменты просто нет слов. Хочется молчать... Потому что словами горю не поможешь. Не дай Бог с нашими родственниками так произойдёт, запросто ударят ножом в грудь среди белого дня из-за незначительного повода, а потом не понесут наказания, станут "героями", выживут и заработают ещё больше денег. Можете ко мне приезжать и судить за "дискриминацию" президентских помилований. Не боюсь!
08:32:43 04-09-2025
Гость (21:02:35 03-09-2025) В такие моменты просто нет слов. Хочется молчать... Потому ч... Сюрреализм во всей красе. Как это так - преступник не несет наказание, а реально становится "героем"? Он должен всю жизнь батрачить на лесоповале и заработанное отдавать сыну убитого, его имущество должно быть продано в пользу сына убитого. Либо всё заработанное им на СВО должно идти в пользу сына убитого, а вот когда это дерьмо вернется, оно должно быть утилизировано как и все дерьмо. Иначе это прямое покровительство преступлениям, причем это не украсть мешок картошки, это убийство гражданина России.
10:43:20 04-09-2025
Гость (21:02:35 03-09-2025) В такие моменты просто нет слов. Хочется молчать... Потому ч...
вы доподлинно знаете на каких условиях они уходят?
18:33:18 04-09-2025
Гость (21:02:35 03-09-2025) В такие моменты просто нет слов. Хочется молчать... Потому ч... Пока в России есть такие люди, как ВЫ, пока ВЫ высказываете ТАКОЕ мнение, шансы у России есть!
Респект и уважуха!