Завершено освобождение территории ДНР в полосе действий группировки "Восток"
В ходе операции были нанесены поражения формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты
04 сентября 2025, 21:20, ИА Амител
Министерство обороны России заявило о полном освобождении территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки "Восток". Соответствующее заявление было распространено 4 сентября.
«Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток"», – указано в сводке ведомства.
Также в Минобороны уточнили, что в ходе операции были нанесены поражения формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов, Гавриловка и Новопавловка Днепропетровской области, а также Полтавка, Успеновка и Новоивановка Запорожской области.
11:54:50 05-09-2025
Хорошая новость. Если правда
13:17:25 05-09-2025
Гость (11:54:50 05-09-2025) Хорошая новость. Если правда... Правды нет, Россия продана, остался только Труд. Анекдот, времен Советского Союза. Наше руководство хочет построить СССР-2.