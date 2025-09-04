Завершено освобождение территории ДНР в полосе действий группировки "Восток"

В ходе операции были нанесены поражения формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты

04 сентября 2025, 21:20, ИА Амител

Военные. Казарма. Армия / Фото: amic.ru

Министерство обороны России заявило о полном освобождении территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки "Восток". Соответствующее заявление было распространено 4 сентября.

«Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток"», – указано в сводке ведомства.

Также в Минобороны уточнили, что в ходе операции были нанесены поражения формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов, Гавриловка и Новопавловка Днепропетровской области, а также Полтавка, Успеновка и Новоивановка Запорожской области.