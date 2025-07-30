Жара до +34 градусов и гроза ожидается в Алтайском крае 30 июля

Ветер будет дуть юго-западный, от 3 до 8 м/c, местами порывы до 16 м/c

30 июля 2025, 06:00, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Еще один день жары ожидается в Алтайском крае 30 июля. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, дневная температура составит от +29 до +34 градусов.

Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Утром местами может образоваться туман. Ветер будет дуть юго-западный, от 3 до 8 м/c, местами порывы до 16 м/c.

В Барнауле синоптики прогнозируют от +30 до +32 градусов. Во второй половине дня может пройти кратковременный дождь, вероятно — с грозой. Утром также возможен туман. Ветер юго-западный, от 3 до 8 м/с.

К ночи в Алтайском крае похолодает — ожидается от +14 до +19 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. В Барнауле — от +16 до +18 градусов. Преимущественно без осадков.