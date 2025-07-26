Жара до +37 градусов придет в Алтайский край 26 июля

Местами ожидаются небольшие дожди

26 июля 2025, 06:00, ИА Амител

Летняя жара в Барнауле / Фото: amic.ru

Жаркая погода установится в Алтайском крае днем 26 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит +32...+37 градусов, по востоку ожидается от +26 до +31. Преимущественно без осадков, но вечером местами по западу пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле термометры покажут +29...+31 градус. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков. Скорость ветра составит до 8 м/с.