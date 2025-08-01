Жара и дожди ожидаются в Алтайском крае 1 августа

Местами ожидаются грозы, ливни и град

01 августа 2025, 06:00, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +27 до +32 градусов ожидается в Алтайском крае днем 1 августа. Такой прогноз на первый день последнего месяца лета сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами продолжатся кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди. Возможны ливни и град. Утром местами образуется туман. Ветер будет дуть юго-западный, от 6 до 11 м/c, местами порывы — от 16 до 21 м/с.

В Барнауле ожидается от +28 до +30 градусов. В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Отметим, что в ночь на 2 августа в Алтайском крае продолжатся осадки. Ветер будет дуть юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с. В Барнауле ночь пройдет преимущественно без осадков. Температура — от +13 до +18 градусов.