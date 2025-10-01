НОВОСТИПроисшествия

Житель Алтая сломал руку жене во время семейной ссоры

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции

01 октября 2025, 12:15, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Майминском районе Республики Алтай произошел бытовой конфликт, который закончился уголовным делом.

По данным МВД, 38-летняя женщина обратилась в полицию после ссоры с мужем. Супруг в порыве агрессии швырнул в нее керамическую тарелку, попав в руку. Первоначально пострадавшая за медицинской помощью не обратилась. Однако вечером, когда мужчина вернулся домой в состоянии опьянения и спор вспыхнул вновь, женщина выбежала на улицу и вызвала полицию.

Правоохранители доставили ее в больницу, где врачи диагностировали перелом локтевой кости. Мужчину задержали и доставили в отдел. Он признал вину.

«В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 112 УК РФ – умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести с применением предмета, использованного в качестве оружия», – отметили в ведомстве.

Республика Алтай

Комментарии 4

Гость

13:52:14 01-10-2025

Теперь его посадят, а она ему будет передачки носить в одной руке. Потому что вторую руку он ей сломал.

Гость

14:01:19 01-10-2025

Гость (13:52:14 01-10-2025) Теперь его посадят, а она ему будет передачки носить в одной... 😂🤣😂 Зачёт)))))

Гость

16:53:48 01-10-2025

"Перевелись на Руси мужики" - Н. Некрасов. Когда ругаются братья, друганы или сёстры, подружки - можно понять, они равноценные. Когда ругаются муж с женой, они становятся однополыми друганами или подружками. В данном случае муж обабился, сравнялся с женщиной. Мужья вы вообще отупели или физически слабее жён? Как можно с позиции силы устраивать с женой скандал или драки? Жена орёт - молчи или успокой. Жена тарелку запустила - увернись и "обними" покрепче, чтоб руками не размахивала.

Алик

19:32:34 01-10-2025

лучше бы он сломал себе пипку

