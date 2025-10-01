Житель Алтая сломал руку жене во время семейной ссоры

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции

01 октября 2025, 12:15, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Майминском районе Республики Алтай произошел бытовой конфликт, который закончился уголовным делом.

По данным МВД, 38-летняя женщина обратилась в полицию после ссоры с мужем. Супруг в порыве агрессии швырнул в нее керамическую тарелку, попав в руку. Первоначально пострадавшая за медицинской помощью не обратилась. Однако вечером, когда мужчина вернулся домой в состоянии опьянения и спор вспыхнул вновь, женщина выбежала на улицу и вызвала полицию.

Правоохранители доставили ее в больницу, где врачи диагностировали перелом локтевой кости. Мужчину задержали и доставили в отдел. Он признал вину.