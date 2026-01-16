Житель Алтайского края купил лотерейный билет на почте и выиграл миллион рублей
Стоимость счастливого билета составила 100 рублей
16 января 2026, 11:15, ИА Амител
Житель Алтайского края стал миллионером в первый день 2026 года. Он выиграл миллион рублей в новогоднем тираже лотереи "Мечталлион". Как сообщает пресс‑служба "Почты России", счастливый билет стоимостью всего 100 рублей мужчина приобрел в почтовом отделении Барнаула за несколько дней до розыгрыша.
Это не единственный крупный успех жителей региона в текущем году. Еще двое граждан пополнили ряды победителей. Один из них сорвал джекпот в 10 млн рублей, а второй также выиграл 1 млн рублей.
Приобрести билеты тиражных и бестиражных лотерей можно во всех почтовых отделениях Алтайского края. При этом проверить выигрыш по бестиражной лотерее можно сразу после покупки.
Розыгрыши тиражных лотерей проходят ежедневно и еженедельно, а выигрыши до 15 тыс. рублей можно получить прямо в отделениях "Почты России".
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ищут счастливчика, который выиграл миллион рублей. По итогам новогоднего тиража "Мечталлион" жителю Алтая улыбнулась удача, но он не торопился забрать выигрыш.
11:22:18 16-01-2026
Это реклама Почты России? Не самая удачная.
11:52:24 16-01-2026
Гость (11:22:18 16-01-2026) Это реклама Почты России? Не самая удачная....
Не знаю, может ли что-нибудь помочь Почте России. А про лотерейки можно сказать следующее, что заявленные по всей стране "победители" суммарно выиграли гораздо больше, чем могло быть получено от продажи лотерейных билетов. Однако, меценаты торгуют билетиками)))
11:23:45 16-01-2026
во врать то
11:23:50 16-01-2026
ну ну
11:28:46 16-01-2026
Хорошая попытка повысить продажи лотереек на почте - но нет, спасибо.
11:40:48 16-01-2026
Когда выдадут выигрыш, сообщите. В прошлом году была проблема получить 200р в пунктах Столото. Говорили, денег нет!)))
11:52:02 16-01-2026
Совсем что-ли перестали билеты покупать, чуть ли не каждый день в новостях выигрывают миллионы, так и разориться можно на выигрышах, в советское время это такая редкость была крупный выигрыш, а тут прям чуть ли не раз в неделю по миллиону выигрывают люди, не лотерея, а благотворительный фонд)
13:33:30 16-01-2026
Гость (11:52:02 16-01-2026) Совсем что-ли перестали билеты покупать, чуть ли не каждый д... А три билета выиграли по 333.333.333. Т.е миллиард на троих. Как вам такое!?
12:42:06 16-01-2026
Каждую неделю новый миллионер, во дают. Верим, конечно
15:05:56 16-01-2026
Главное на сигаретах указывают сколько никотина, а на лотереях не указывают математическую вероятность выигрыша. Либо обязать указывать либо запретить рекламу лотерей