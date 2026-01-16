Житель Алтайского края купил лотерейный билет на почте и выиграл миллион рублей

Стоимость счастливого билета составила 100 рублей

16 января 2026

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель Алтайского края стал миллионером в первый день 2026 года. Он выиграл миллион рублей в новогоднем тираже лотереи "Мечталлион". Как сообщает пресс‑служба "Почты России", счастливый билет стоимостью всего 100 рублей мужчина приобрел в почтовом отделении Барнаула за несколько дней до розыгрыша.

Это не единственный крупный успех жителей региона в текущем году. Еще двое граждан пополнили ряды победителей. Один из них сорвал джекпот в 10 млн рублей, а второй также выиграл 1 млн рублей.

Приобрести билеты тиражных и бестиражных лотерей можно во всех почтовых отделениях Алтайского края. При этом проверить выигрыш по бестиражной лотерее можно сразу после покупки.

Розыгрыши тиражных лотерей проходят ежедневно и еженедельно, а выигрыши до 15 тыс. рублей можно получить прямо в отделениях "Почты России".

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ищут счастливчика, который выиграл миллион рублей. По итогам новогоднего тиража "Мечталлион" жителю Алтая улыбнулась удача, но он не торопился забрать выигрыш.