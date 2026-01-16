НОВОСТИОбщество

Житель Алтайского края купил лотерейный билет на почте и выиграл миллион рублей

Стоимость счастливого билета составила 100 рублей

16 января 2026, 11:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель Алтайского края стал миллионером в первый день 2026 года. Он выиграл миллион рублей в новогоднем тираже лотереи "Мечталлион". Как сообщает пресс‑служба "Почты России", счастливый билет стоимостью всего 100 рублей мужчина приобрел в почтовом отделении Барнаула за несколько дней до розыгрыша.

Это не единственный крупный успех жителей региона в текущем году. Еще двое граждан пополнили ряды победителей. Один из них сорвал джекпот в 10 млн рублей, а второй также выиграл 1 млн рублей.

Приобрести билеты тиражных и бестиражных лотерей можно во всех почтовых отделениях Алтайского края. При этом проверить выигрыш по бестиражной лотерее можно сразу после покупки.

Розыгрыши тиражных лотерей проходят ежедневно и еженедельно, а выигрыши до 15 тыс.  рублей можно получить прямо в отделениях "Почты России".

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ищут счастливчика, который выиграл миллион рублей. По итогам новогоднего тиража "Мечталлион" жителю Алтая улыбнулась удача, но он не торопился забрать выигрыш.

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

11:22:18 16-01-2026

Это реклама Почты России? Не самая удачная.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:24 16-01-2026

Гость (11:22:18 16-01-2026) Это реклама Почты России? Не самая удачная....
Не знаю, может ли что-нибудь помочь Почте России. А про лотерейки можно сказать следующее, что заявленные по всей стране "победители" суммарно выиграли гораздо больше, чем могло быть получено от продажи лотерейных билетов. Однако, меценаты торгуют билетиками)))

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:23:45 16-01-2026

во врать то

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:23:50 16-01-2026

ну ну

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:46 16-01-2026

Хорошая попытка повысить продажи лотереек на почте - но нет, спасибо.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:48 16-01-2026

Когда выдадут выигрыш, сообщите. В прошлом году была проблема получить 200р в пунктах Столото. Говорили, денег нет!)))

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:02 16-01-2026

Совсем что-ли перестали билеты покупать, чуть ли не каждый день в новостях выигрывают миллионы, так и разориться можно на выигрышах, в советское время это такая редкость была крупный выигрыш, а тут прям чуть ли не раз в неделю по миллиону выигрывают люди, не лотерея, а благотворительный фонд)

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:33:30 16-01-2026

Гость (11:52:02 16-01-2026) Совсем что-ли перестали билеты покупать, чуть ли не каждый д... А три билета выиграли по 333.333.333. Т.е миллиард на троих. Как вам такое!?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:42:06 16-01-2026

Каждую неделю новый миллионер, во дают. Верим, конечно

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:56 16-01-2026

Главное на сигаретах указывают сколько никотина, а на лотереях не указывают математическую вероятность выигрыша. Либо обязать указывать либо запретить рекламу лотерей

  6 Нравится
Ответить
