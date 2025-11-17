Жителей Алтайского края приглашают бесплатно проверить здоровье

Мужчины могут получить консультации урологов, а женщины – пройти обследование с помощью маммографа

17 ноября 2025, 19:05, ИА Амител

Фото: Центр общественного здоровья

По многочисленным просьбам жителей Алтайского края и в рамках национального проекта

Специалисты Центра общественного здоровья приглашают бесплатно пройти обследования.

На этой неделе мобильные бригады принимают жителей Бурлинского и Целинного районов, а также Барнаула.

В Бурлинской центральной районной больнице (с. Бурла, ул. Победы, 25) работают урологи. Мужчины в рамках программы госгарантий могут бесплатно пройти УЗИ предстательной железы, а при наличии показаний – обследование мошонки, почек, надпочечников, мочевого пузыря и органов брюшной полости. Для женщин также доступны УЗИ почек, мочевого пузыря и брюшной полости по показаниям.

«Одновременно в селах Целинного района организованы обследования жительниц с помощью передвижного маммографа (18.11.2025 – с. Целинное, ул. Советская, 58; 19.11.2025 – с. Победа, ул. Ленина, 4а; 20.11. 2025 – с. Воеводское, ул. Октябрьская, 10; 21.11.2025 – с. Целинное, ул. Советская, 58)», – рассказали медики.

Также во вторник, 18 ноября, без предварительной записи можно пройти маммографию на базе Центра общественного здоровья в Барнауле по адресу ул. Ползунова, 23. Эта услуга доступна с 08:00 до 15:00 (обед с 12:00 до 13:00). Перед обследованием в краевой столице нужно обязательно заполнить согласие на обработку персональных данных в регистратуре центра.

Граждан обследуют рентгенолаборанты в рамках госгарантий (бесплатно). При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Отметим, что выездные мероприятия организованы в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению министра здравоохранения региона Дмитрия Попова. В 2025 году с помощью передвижных мобильных комплексов обследовано уже свыше 70 тыс. жителей края. Более чем у 1,5 тыс. из них выявлено подозрение на онкопатологию. Результаты обследований отправлены в поликлиники по месту жительства и в Алтайский краевой онкологический диспансер.

