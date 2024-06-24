Жители Алтая открыли в Россельхозбанке более пяти тысяч счетов по акции

Это акция – "Выгодные траты"

24 июня 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KJkbg

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба банка

Накопительные счета остаются удобным и гибким инструментом для пополнения и управления своими сбережениями, а потому спрос на них растет. Наиболее популярна среди клиентов Алтайского края и Республики Алтай акция "Выгодные траты", ведь 75% накопительных счетов оформляется в рамках программы "Моя копилка". Так, с начала 2024 года на Алтае по данной акции открыто уже более пяти тысяч накопительных счетов. Клиентам доступна доходность до 10,5% годовых по рублевым накопительным счетам, а с учетом процентной надбавки за траты по карте максимальная ставка составит 16%.

"Чтобы принять участие в акции, необходимо открыть накопительный счет "Моя копилка". Сделать это можно дистанционно. Иметь дебетовую карту с тарифным планом "Своя карта" и в течение месяца осуществлять по ней оплаты товаров и услуг на сумму свыше 10 тысяч рублей. От суммы расходных операций по ней будет зависеть ваш размер дополнительной процентной надбавки", – рассказала заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка Татьяна Руденко.

По правилам акции "Выгодные траты" у клиентов – физических лиц до 30 июня 2024 года есть возможность повысить процентную ставку по накопительному счету. Для этого следует открыть накопительный счет "Моя копилка" (или продолжать использовать уже имеющийся) и оплачивать покупки на определенную сумму дебетовой картой "Своя".

Напоминаем условия: если у вас открыт накопительный счет "Моя копилка", то банк увеличивает процент за траты по дебетовой карте "Своя":

от 10 до 30 тысяч рублей – 3,5%;

от 30 до 70 тысяч рублей – 4,5%;

от 70 тысяч рублей – 5,5%.

Процентная надбавка начисляется на остаток денежных средств на накопительных счетах (совокупно не более 3 млн рублей).

Открыть и пополнить накопительный счет можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания интернет-банке и мобильном банке РСХБ на любую сумму, количество дополнительных взносов не ограничено.

Подробную информацию по накопительным счетам и вкладам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте банка.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

Реклама