Жители Алтайского края все чаще звонят через мессенджеры

И вот обычных телефонных разговоров становится меньше

Звонки по телефону. Гаджеты / Фото: МегаФон

Россияне все меньше пользуются традиционными телефонными звонками, отдавая предпочтение мессенджерам. За последний год средний объем голосового трафика на абонента снизился на 12%, в то время как мобильный интернет-трафик вырос на 15%, сообщают аналитики Yota ("Йота"). Особенно это заметно среди молодежи, однако интерес к цифровым способам связи растет и у старшего поколения. Эти тенденции наблюдаются и в Алтайском крае.

Согласно анализу данных пользователей региона, спрос на классические звонки продолжает падать у молодежной аудитории. В период с января по май 2025 года пользователи в возрасте 14–24 лет сократили голосовой трафик на 7%, в то время как объем мобильного увеличился на 18%. Миллениалы в возрасте 25–35 лет также продемонстрировали аналогичную динамику: количество традиционных звонков у них снизилось на 4%, а мобильная передача данных прибавила 13%.

Интересно, что старшее поколение в возрасте 56+, наоборот, активно осваивает альтернативные способы связи. У этой возрастной группы объем голосового трафика снизился всего на 2%, в то время как интернет-трафик увеличился на 14%.

Тем временем более консервативно сохраняются привычки у пользователей средней возрастной категории. У абонентов 36–45 лет голосовые вызовы не сократились, но их интернет-активность выросла на 13%. Среди пользователей 46–55 лет наблюдается снижение голосовых вызовов на 3%, при этом мобильный интернет вырос на 17%.

В целом по России традиционные звонки чаще совершают мужчины (58% голосового трафика), чем женщины (42%).

Кроме того, все больше пользователей мессенджеров предпочитают видеозвонки вместо аудиозвонков. Лидером по популярности остается "Ватсап", за ним следует "Телеграм", а замыкает тройку "ФейсТайм".

Рейтинг регионов, где жители продолжают использовать традиционные звонки, возглавил Забайкальский край. В топ-5 также вошли Республика Тыва, Новгородская, Кировская и Мурманская области.

О подобной тенденции сообщает и пресс-служба МегаФона: с начала 2025 года сибиряки начали меньше использовать голосовые вызовы, все чаще звонят через мессенджеры.

