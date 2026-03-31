Онлайн или офлайн. Как выбрать мебель без ошибок и разочарований

Эксперты рассказали, почему личный опыт важнее трендов

31 марта 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ4nKow

Создать удобный и продуманный интерьер невозможно без учета образа жизни. Именно с этого, а не с вдохновляющих картинок из интернета, советуют начинать специалисты. Маркетолог ТВК "Гранд Арена" Дарья Шмакова и дизайнер студии "Дубль" Ирина Копытенкова в эфире "Русского Радио" Барнаул рассказали, на что обращать внимание при выборе товаров и как это удобнее сделать — онлайн или офлайн.

Интерьер под человека, а не наоборот

Многие совершают одну и ту же ошибку — начинают выбирать мебель с красивых картинок, а не с анализа собственных потребностей, отмечает Ирина Копытенкова. По ее словам, перед покупкой мебели важно учесть, сколько человек живет в квартире, есть ли домашние животные, как часто приходят гости, работает ли кто-то из членов семьи из дома и насколько важны системы хранения.

«Интерьер должен адаптироваться под человека, а не человек под интерьер. Даже в небольшой квартире можно уместить все необходимое — за счет грамотных решений: трансформируемой мебели, встроенных систем хранения и продуманной планировки», — подчеркивает дизайнер.

Тренды или личный комфорт

Эксперты сходятся во мнении: тренды уместны только тогда, когда они действительно откликаются человеку и подходят под образ жизни. Если ориентироваться исключительно на "модно сейчас", есть риск, что интерьер быстро надоест.

«Важно учитывать не только эстетику, но и реальную жизнь. Интерьер — это не картинка, это пространство, в котором вы живете каждый день», — объясняет Ирина.

Например, популярная отдельно стоящая ванна может выглядеть эффектно, но требует пространства и удобного доступа со всех сторон. В небольших квартирах такие решения часто оказываются непрактичными.

Почему мебель удобнее выбирать вживую

Несмотря на рост онлайн-покупок, эксперты уверены — выбор мебели офлайн остается одним из ключевых этапов. А все потому, что ни одна фотография не передаст текстуру ткани, жесткость дивана, комфорт посадки. Перед покупкой мебель нужно обязательно "примерить", как обувь.

Эксперты также отмечают, что освещение сильно влияет на восприятие цвета: в магазине он один, а дома — совершенно другой. Поэтому важно смотреть материалы вживую и даже брать образцы домой.

В просторных шоурумах мебель кажется меньше, чем есть на самом деле. Без точных замеров можно столкнуться с неприятной ситуацией, когда диван или шкаф просто не войдут в отведенное место.

ТВК "Гранд Арена" предлагает не просто покупку мебели, а комплексное решение, отмечает Дарья Шмакова.

Клиенты получают:

помощь консультантов;

возможность работы с дизайнерами;

доставку и сборку;

гарантийное обслуживание;

проверенных производителей.

«Человек приезжает с идеей, а уезжает с готовым решением», — подчеркивает Дарья.По ее словам, мебель не стоит выбирать спонтанно — это долгосрочное вложение, которое напрямую влияет на качество жизни.

Онлайн-покупки хоть и удобны, но связаны с некоторыми рисками: сложно оценить качество ткани, фурнитуру и удобство использования, выбранные предметы интерьера могут не сочетаться между собой. А придя в магазин, можно и потрогать мебель, и посидеть на ней. При необходимости получить консультацию специалиста и избежать многих ошибок.

Советы экспертов

Ирина Копытенкова советует не гнаться за трендами, а ориентироваться на собственные привычки и образ жизни, тщательно продумывать функциональность и прислушиваться к дизайнерам.

А Дарья Шмакова рекомендует не торопиться с выбором и подходить к покупке мебели осознанно. Работать с проверенными специалистами и отдавать предпочтение надежным производителям.

Создание интерьера — сложный и многослойный процесс, где значение имеет каждая деталь.

