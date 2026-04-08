Клещи атакуют: в Республике Алтай с начала сезона пострадали 15 детей

08 апреля 2026, 22:06, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Республике Алтай число пострадавших от укусов клещей с начала сезона достигло 38 человек, среди них — 15 детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по региону.

Только за последнюю неделю в регионе зарегистрировали 27 случаев присасывания клещей, в том числе у 13 детей. Наибольшая активность отмечена в Чемальском районе, где зафиксировано девять пострадавших. В Улаганском, Онгудайском районах и Горно-Алтайске зарегистрировано по четыре случая, в Усть-Канском районе — три, в Кош-Агачском — два, в Шебалинском — один.

Кроме того, у одной из пострадавших предварительно установлен диагноз — клещевой сыпной тиф.

В ведомстве призывают жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности. При посещении дачных участков, лесных и пригородных территорий рекомендуется регулярно осматривать себя и окружающих, использовать акарицидные и акарицидно-репеллентные средства, а также проверять домашних животных. При обнаружении клеща необходимо как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение для решения вопроса о проведении экстренной профилактики.

