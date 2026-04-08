Клещи атакуют: в Республике Алтай с начала сезона пострадали 15 детей
Только за последнюю неделю в регионе зарегистрировали 27 случаев присасывания клещей
08 апреля 2026, 22:06, ИА Амител
В Республике Алтай число пострадавших от укусов клещей с начала сезона достигло 38 человек, среди них — 15 детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по региону.
Только за последнюю неделю в регионе зарегистрировали 27 случаев присасывания клещей, в том числе у 13 детей. Наибольшая активность отмечена в Чемальском районе, где зафиксировано девять пострадавших. В Улаганском, Онгудайском районах и Горно-Алтайске зарегистрировано по четыре случая, в Усть-Канском районе — три, в Кош-Агачском — два, в Шебалинском — один.
Кроме того, у одной из пострадавших предварительно установлен диагноз — клещевой сыпной тиф.
В ведомстве призывают жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности. При посещении дачных участков, лесных и пригородных территорий рекомендуется регулярно осматривать себя и окружающих, использовать акарицидные и акарицидно-репеллентные средства, а также проверять домашних животных. При обнаружении клеща необходимо как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение для решения вопроса о проведении экстренной профилактики.
23:22:02 08-04-2026
неужели учёные не могут придумать какую- нибудь клещевую ковидлу, чтобы они все заразились и того? выпустить к ним из спичечного коробка пару сотен подготовленных в лаборатории экземпляров и всего делов. чтобы память об этих тварях осталась только в учебниках.
09:46:24 09-04-2026
Элен без ребят (23:22:02 08-04-2026) неужели учёные не могут придумать какую- нибудь клещевую ков... Назови хоть вид насекомых которых ученые удалили с планеты.
09:52:01 09-04-2026
Гость (09:46:24 09-04-2026) Назови хоть вид насекомых которых ученые удалили с планеты. ... Да, пока только с удалением людей удачные эксперименты((((
12:11:13 09-04-2026
Гость (09:52:01 09-04-2026) Да, пока только с удалением людей удачные эксперименты((((... Люди как вид продолжают существовать. Клещи дохнут миллионами, и?