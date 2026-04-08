В Новосибирской области первая волна паводка подтопила более 300 приусадебных участков

Малые реки региона только начинают освобождаться ото льда

08 апреля 2026, 22:33, ИА Амител

Паводок в Санниково весной 2024 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новосибирской области началась первая волна паводка — подтоплены 349 приусадебных участков и 64 садовых дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, на 13:00 8 апреля в результате активного таяния снега и подъема грунтовых вод подтопления зафиксированы в населенных пунктах Новые Решеты, Ермаки и Республиканский Кочковского района, а также в нескольких садовых обществах Новосибирска и Новосибирского района. Кроме того, подтоплены один частный дом в СНТ "Елочка", один низководный мост и отдельные участки автодорог.

«В Новосибирскую область приходит первая волна паводка. Низменные участки освобождаются от талых вод, однако существует риск подтопления территорий из-за вскрытия рек и резкого подъема воды», — отметили в ведомстве.

Спасатели уточняют, что малые реки региона только начинают освобождаться ото льда. Вскрытие реки Карасук в Кочковском и Краснозерском районах сопровождают два сводных отряда спасателей. По данным гидропостов, уровень воды резко растет, а в селах Кочки, Решеты, Черновка и Чернаки он уже приближается к критическим отметкам. Ситуацию осложняют ледовые заторы, в том числе в районе мостов.

На реках проводятся взрывные работы для разрушения заторов. Аэромобильная группировка МЧС оказывает адресную помощь жителям подтопленных территорий в Краснозерском и Кочковском районах.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ожидают подтопления дорог и низменных участков из‑за потепления. Власти мониторят уровень воды в Оби и притоках на фоне весеннего паводка.