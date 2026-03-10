Дональд Трамп заявил, что военная операция в Иране "практически закончена"
Названная США операция против Ирана "Эпическая ярость" на практике обернулась "Эпической ошибкой", считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
10 марта 2026, 10:47, ИА Амител
Президент Дональд Трамп заявил, что война против Ирана, по его оценке, "почти завершена". Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS News, пишет РИА Новости. Как передала журналистка Вэйцзя Цзян, Трамп отметил, что США опережают первоначальный график военной операции против исламской республики.
«Я думаю, что война (с Ираном. – Прим. ред.) практически завершена, в значительной степени. У них нет ни флота, ни связи, у них нет военно-воздушных сил», — сказал Трамп.
Он добавил, что Соединенные Штаты "намного" опережают изначальный план, который предполагал сроки операции в четыре-пять недель.
Боевые действия начались 28 февраля, когда США и Израиль стали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей.
В ответ Иран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В первый день атак был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур.
Президент Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи стало циничным нарушением норм человеческой морали и международного права.
Неужели очередная победа? Ну, так заходи в гости, посмотри на теперь "свой" Тегеран!
Дональд, а Киев за три дня, слабо?
там с хохлами хитросделанными за три дня не разгребешь.... За 24 часа он хотел.... Этот наркуша Зе пока не насытится....
То есть Украина сильнее США и России вместе взятых?
То есть Украина сильнее США и России вместе взятых?
такая война на Ближнем востоке развернулась, скоро вы с гейропой забудете эту поханую украину...
Залез в чужой двор, разворошил осиное гнездо и в кусты (за океан) - а вы тут разгребайте как хотите....
дада, по версии проигравшей стороны)
Опять победил. В прошлом году уже побеждал. На следующий год наверное опять победит
смотрите: сейчас сша умоют руки - у них своей нефти хватает в венесуэлле и своей,
на ближнем востоке когда Иран успокоится рулить всем будет Китай и тоже там нефти хватит на всех при наглухо закрытом проливе
а вот Европейцам *** с маслом. Им только нырять трубу газовую восстанавливать и мириться мириться мириться с Россией и в Бресте делать Российско-европейсую границу - другого выхода у них нет!
почему не во Львове?
Почему не в Париже???
Почему не в Париже???
майор (14:12:10 10-03-2026) смотрите: сейчас сша умоют руки - у них своей нефти хватает ... пока не вернут все замороженные российские миллиарды с процентом, пусть не мечтают о российских углеводородах. Самое первое условие подачи газа и нефти на Запад - вернуть украденное. Даже Венгрии и Словакии давать газ и нефть только для личных нужд.
Как этот рыжий паяц уже всех задолбал.
Россия от Токио до Гибралтара
Человек болен нарцистическим расстройством личности, это же видно. Зачем каждый его чих писать в новости?