Дональд Трамп заявил, что военная операция в Иране "практически закончена"

Названная США операция против Ирана "Эпическая ярость" на практике обернулась "Эпической ошибкой", считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

10 марта 2026, 10:47, ИА Амител

Дональд Трамп, портрет / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Президент Дональд Трамп заявил, что война против Ирана, по его оценке, "почти завершена". Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS News, пишет РИА Новости. Как передала журналистка Вэйцзя Цзян, Трамп отметил, что США опережают первоначальный график военной операции против исламской республики.

«Я думаю, что война (с Ираном. – Прим. ред.) практически завершена, в значительной степени. У них нет ни флота, ни связи, у них нет военно-воздушных сил», — сказал Трамп.

Он добавил, что Соединенные Штаты "намного" опережают изначальный план, который предполагал сроки операции в четыре-пять недель.

Боевые действия начались 28 февраля, когда США и Израиль стали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей.

В ответ Иран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

В первый день атак был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур.

Президент Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи стало циничным нарушением норм человеческой морали и международного права.

Комментарии 15

Гость

10:55:26 10-03-2026

Неужели очередная победа? Ну, так заходи в гости, посмотри на теперь "свой" Тегеран!

Гость

11:02:52 10-03-2026

Дональд, а Киев за три дня, слабо?

Гость

11:11:19 10-03-2026

Гость (11:02:52 10-03-2026) Дональд, а Киев за три дня, слабо? ... там с хохлами хитросделанными за три дня не разгребешь.... За 24 часа он хотел.... Этот наркуша Зе пока не насытится....

Гость

11:36:24 10-03-2026

Гость (11:11:19 10-03-2026) там с хохлами хитросделанными за три дня не разгребешь.... З...
То есть Украина сильнее США и России вместе взятых?

Гость

15:17:43 10-03-2026

Гость (11:36:24 10-03-2026) То есть Украина сильнее США и России вместе взятых?... такая война на Ближнем востоке развернулась, скоро вы с гейропой забудете эту поханую украину...

Медведь-шатун

11:06:32 10-03-2026

Залез в чужой двор, разворошил осиное гнездо и в кусты (за океан) - а вы тут разгребайте как хотите....

гость

11:24:58 10-03-2026

дада, по версии проигравшей стороны)

Гость

11:48:25 10-03-2026

Опять победил. В прошлом году уже побеждал. На следующий год наверное опять победит

майор

14:12:10 10-03-2026

смотрите: сейчас сша умоют руки - у них своей нефти хватает в венесуэлле и своей,
на ближнем востоке когда Иран успокоится рулить всем будет Китай и тоже там нефти хватит на всех при наглухо закрытом проливе
а вот Европейцам *** с маслом. Им только нырять трубу газовую восстанавливать и мириться мириться мириться с Россией и в Бресте делать Российско-европейсую границу - другого выхода у них нет!

Гость

14:56:41 10-03-2026

майор (14:12:10 10-03-2026) смотрите: сейчас сша умоют руки - у них своей нефти хватает ... почему не во Львове?

Гость

15:04:51 10-03-2026

Гость (14:56:41 10-03-2026) почему не во Львове?...
Почему не в Париже???

гость

17:43:15 10-03-2026

майор (14:12:10 10-03-2026) смотрите: сейчас сша умоют руки - у них своей нефти хватает ... пока не вернут все замороженные российские миллиарды с процентом, пусть не мечтают о российских углеводородах. Самое первое условие подачи газа и нефти на Запад - вернуть украденное. Даже Венгрии и Словакии давать газ и нефть только для личных нужд.

Гость

15:18:42 10-03-2026

Как этот рыжий паяц уже всех задолбал.

Гость

15:22:46 10-03-2026

Россия от Токио до Гибралтара

Гость

16:36:42 10-03-2026

Человек болен нарцистическим расстройством личности, это же видно. Зачем каждый его чих писать в новости?

