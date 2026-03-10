Дональд Трамп заявил, что военная операция в Иране "практически закончена"

Названная США операция против Ирана "Эпическая ярость" на практике обернулась "Эпической ошибкой", считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

10 марта 2026, 10:47, ИА Амител

Дональд Трамп, портрет / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент Дональд Трамп заявил, что война против Ирана, по его оценке, "почти завершена". Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS News, пишет РИА Новости. Как передала журналистка Вэйцзя Цзян, Трамп отметил, что США опережают первоначальный график военной операции против исламской республики.

«Я думаю, что война (с Ираном. – Прим. ред.) практически завершена, в значительной степени. У них нет ни флота, ни связи, у них нет военно-воздушных сил», — сказал Трамп.

Он добавил, что Соединенные Штаты "намного" опережают изначальный план, который предполагал сроки операции в четыре-пять недель.

Боевые действия начались 28 февраля, когда США и Израиль стали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей.

В ответ Иран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

В первый день атак был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур.

Президент Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи стало циничным нарушением норм человеческой морали и международного права.