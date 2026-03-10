НОВОСТИПолитика

Абрамович намерен направить деньги от продажи "Челси" на поддержку раненых солдат России

При этом юристы миллиардера сообщили о намерении оспорить в суде возможные попытки конфискации средств

10 марта 2026, 11:37, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

Российский миллиардер Роман Абрамович намерен направить часть средств от продажи футбольного клуба "Челси" на поддержку раненых военнослужащих российской армии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, юристы предпринимателя уведомили правительство Великобритании о том, что деньги, полученные от сделки по продаже лондонского клуба в 2022 году, принадлежат самому Абрамовичу. Представители бизнесмена заявили, что он намерен самостоятельно распорядиться этими средствами, в том числе направить их на благотворительные цели.

В письме адвокатов, которое цитирует The New York Times, подчеркивается, что любые пожертвования будут сделаны исключительно по добровольному решению их клиента. При этом юристы также сообщили о намерении оспорить в суде возможные попытки конфискации средств.

Роман Абрамович продал "Челси" в мае 2022 года за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов после введения против него санкций со стороны Великобритания и Европейского союза из-за предполагаемых связей с президентом России Владимиром Путиным.

Средства, вырученные от сделки, были заморожены на банковском счете в Великобритании. Британские власти ранее заявляли, что деньги должны быть направлены на гуманитарную помощь Украине и пытались договориться с Абрамовичем о таком использовании средств. Однако, как отмечает издание, достичь соглашения сторонам не удалось, после чего власти Великобритании начали рассматривать возможность судебного разбирательства.

СВО Россия Армия Великобритания

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

11:44:55 10-03-2026

Смело

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:36 10-03-2026

Гость (11:44:55 10-03-2026) Смело...
Но глупо

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:18 10-03-2026

Абрамович намерен отправить часть замороженных средств, наверное специально так говорит чтобы их не разморозили, там они целее будут, вот когда отправит, тогда и напишите.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:12 10-03-2026

Гость (11:49:18 10-03-2026) Абрамович намерен отправить часть замороженных средств, наве... там они целее будут --- так целые и орстанутся навечно

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:48 10-03-2026

Обнаглели бритты...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Михалыч

12:32:09 10-03-2026

Даже если правда захочет так поступить, ведь чего не бывает в жизни. Не дадут сделать. Не англичанка так еврейские товарищи. Иран сейчас их бойцов колотит. А тут, скажут, поддерживать российских бойцов, как так. Помогай нашим.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:17:37 10-03-2026

Абрамович хитрюга сделал вброс, смотрите, я хочу, но мне не дадут.

  7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров