Абрамович намерен направить деньги от продажи "Челси" на поддержку раненых солдат России

При этом юристы миллиардера сообщили о намерении оспорить в суде возможные попытки конфискации средств

10 марта 2026, 11:37, ИА Амител

Российский миллиардер Роман Абрамович намерен направить часть средств от продажи футбольного клуба "Челси" на поддержку раненых военнослужащих российской армии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, юристы предпринимателя уведомили правительство Великобритании о том, что деньги, полученные от сделки по продаже лондонского клуба в 2022 году, принадлежат самому Абрамовичу. Представители бизнесмена заявили, что он намерен самостоятельно распорядиться этими средствами, в том числе направить их на благотворительные цели.

В письме адвокатов, которое цитирует The New York Times, подчеркивается, что любые пожертвования будут сделаны исключительно по добровольному решению их клиента. При этом юристы также сообщили о намерении оспорить в суде возможные попытки конфискации средств.

Роман Абрамович продал "Челси" в мае 2022 года за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов после введения против него санкций со стороны Великобритания и Европейского союза из-за предполагаемых связей с президентом России Владимиром Путиным.

Средства, вырученные от сделки, были заморожены на банковском счете в Великобритании. Британские власти ранее заявляли, что деньги должны быть направлены на гуманитарную помощь Украине и пытались договориться с Абрамовичем о таком использовании средств. Однако, как отмечает издание, достичь соглашения сторонам не удалось, после чего власти Великобритании начали рассматривать возможность судебного разбирательства.