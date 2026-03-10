Новый ГОСТ на хурму утвердили в России: сладкая, зрелая, без плесени и гнили

10 марта 2026, 11:01, ИА Амител

Хурма / Фото: сгенерировано "Яндекс" / amic.ru

С 1 ноября 2026 года в России вступит в силу новый межгосударственный стандарт на хурму. Соответствующий документ Росстандарта оказался в распоряжении корреспондента ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, ранее в стране уже был принят национальный стандарт на этот фрукт. Новый ГОСТ призван унифицировать требования к хурме в нескольких государствах — это позволит снизить технические барьеры и упростить взаимную торговлю.

При этом стандарт носит добровольный характер: его применение остается на усмотрение производителей и поставщиков. Согласно документу, свежую хурму в зависимости от качественных характеристик подразделяют на три товарных сорта: высший, первый и второй.

Ко всем сортам предъявляются общие требования: плоды должны быть целыми, чистыми, твердыми, со срезанными у основания плодоножками и неотделенными, неповрежденными чашелистиками.

Хурма обязана соответствовать своему помологическому сорту по форме (круглые, овальные, конические, с заостренным концом, с поперечным перехватом и др.) и окраске, иметь однородную степень зрелости.

Мякоть допускается от плотной до желеобразной, кожица — тонкая. Вкус должен быть характерным для сорта — терпким или без терпкости, выраженно сладким, без посторонних привкусов и послевкусия.

Цвет плодов варьируется от желтого до оранжевого или коричнево‑оранжевого. Не допускаются: механические повреждения, следы плесени и гнили, поражения болезнями или сельскохозяйственными вредителями, излишняя внешняя влажность, а также зеленые и перезрелые плоды.

Для хурмы высшего сорта разрешены незначительные дефекты поверхности, не влияющие на внешний вид, качество и товарный вид в упаковке. И небольшие дефекты формы и окраски из‑за воздействия солнечных лучей но не более 1/8 площади поверхности плода.

Допустимы и легкая побитость — суммарно не более 2 кв. см, а также незначительное побурение мякоти, но не более 1/3 площади поперечного сечения плода.

К второму сорту относят плоды с легкими вмятинами — суммарно до 3 кв. см, небольшой утратой естественной упругости, дефектами формы и кожицы, окраски — не более 1/4 поверхности плода, легкой побитостью — до 3 кв. см и побурением мякоти — не более половины площади поперечного сечения плода.

Установлены минимальные требования к диаметру плодов по наибольшему поперечному сечению. Для высшего и первого сорта — не менее 60 мм, а для второго сорта — не менее 40 мм.

ГОСТ также содержит рекомендации по хранению: не более двух суток — в крытых помещениях при температуре окружающей среды, а также не более недели — в охлаждаемых складах или холодильных камерах при температуре от 0,5 до 1,5°C и относительной влажности воздуха 85–90 %. Ранее сообщалось, что ГОСТ на бананы впервые появился в России.