Новый ГОСТ на хурму утвердили в России: сладкая, зрелая, без плесени и гнили
Ранее в стране уже вводили национальный стандарт на хурму
10 марта 2026, 11:01, ИА Амител
С 1 ноября 2026 года в России вступит в силу новый межгосударственный стандарт на хурму. Соответствующий документ Росстандарта оказался в распоряжении корреспондента ТАСС.
Как пояснили в ведомстве, ранее в стране уже был принят национальный стандарт на этот фрукт. Новый ГОСТ призван унифицировать требования к хурме в нескольких государствах — это позволит снизить технические барьеры и упростить взаимную торговлю.
При этом стандарт носит добровольный характер: его применение остается на усмотрение производителей и поставщиков. Согласно документу, свежую хурму в зависимости от качественных характеристик подразделяют на три товарных сорта: высший, первый и второй.
Ко всем сортам предъявляются общие требования: плоды должны быть целыми, чистыми, твердыми, со срезанными у основания плодоножками и неотделенными, неповрежденными чашелистиками.
Хурма обязана соответствовать своему помологическому сорту по форме (круглые, овальные, конические, с заостренным концом, с поперечным перехватом и др.) и окраске, иметь однородную степень зрелости.
Мякоть допускается от плотной до желеобразной, кожица — тонкая. Вкус должен быть характерным для сорта — терпким или без терпкости, выраженно сладким, без посторонних привкусов и послевкусия.
Цвет плодов варьируется от желтого до оранжевого или коричнево‑оранжевого. Не допускаются: механические повреждения, следы плесени и гнили, поражения болезнями или сельскохозяйственными вредителями, излишняя внешняя влажность, а также зеленые и перезрелые плоды.
Для хурмы высшего сорта разрешены незначительные дефекты поверхности, не влияющие на внешний вид, качество и товарный вид в упаковке. И небольшие дефекты формы и окраски из‑за воздействия солнечных лучей но не более 1/8 площади поверхности плода.
Допустимы и легкая побитость — суммарно не более 2 кв. см, а также незначительное побурение мякоти, но не более 1/3 площади поперечного сечения плода.
К второму сорту относят плоды с легкими вмятинами — суммарно до 3 кв. см, небольшой утратой естественной упругости, дефектами формы и кожицы, окраски — не более 1/4 поверхности плода, легкой побитостью — до 3 кв. см и побурением мякоти — не более половины площади поперечного сечения плода.
Установлены минимальные требования к диаметру плодов по наибольшему поперечному сечению. Для высшего и первого сорта — не менее 60 мм, а для второго сорта — не менее 40 мм.
ГОСТ также содержит рекомендации по хранению: не более двух суток — в крытых помещениях при температуре окружающей среды, а также не более недели — в охлаждаемых складах или холодильных камерах при температуре от 0,5 до 1,5°C и относительной влажности воздуха 85–90 %. Ранее сообщалось, что ГОСТ на бананы впервые появился в России.
11:07:30 10-03-2026
забавно - гост на скоропортящийся продукт.
значит ее вовсе не будет или будет стоить втридорога
11:18:57 10-03-2026
А когда введут ГОСТ на ГОСТ?
11:24:37 10-03-2026
ГОСТ на бананы,хурму....похоже завелся жучек - вредитель...
11:28:18 10-03-2026
Вот Дума нашла себе занятие - ГОСТы выдумывать на овощи и фрукты. А еще ягоды есть, грибы, да много что.
11:54:47 10-03-2026
Хууууурма вяжет...
15:28:03 10-03-2026
Гость (11:54:47 10-03-2026) Хууууурма вяжет... ... Незрелая хурма вяжет так, что сводит рот и пищевод - трудно дышать. Нужно выпить 1 чайную ложку растительного масла - это ослабит связь танинов со слизистой и нормализует дыхание. Полезна такая процедура? (танины/дубильные вещества в нормальных дозах укрепляют живые ткани/клетки, а от избытка в желудке образуются не перевариваемые комки из пищи и масло не способствует перевариванию) Можно съедать 1/2 незрелого плода. Вот почему детям-воришкам не разрешают есть "зелёные ранетки".
14:08:27 10-03-2026
БЕСПРЕЛДЕЛ! Придумываются различные способы для удорожания продуктов! А пальмой народ травится и развивается рак!
15:10:37 10-03-2026
Ещё нужно в 1-ый сорт включить опылённые плоды. Если цветки хурму опылённые, то плоды имеют лучший вкус благодаря полноценному развитию семян. Отличительный признак опылённых плодов - это круговая сеточка из мелких трещинок вокруг верхушки.
15:25:20 10-03-2026
"Допустимы и легкая побитость — суммарно не более 2 кв. см" - вот пусть депутаты лично каждый плод на площадь повреждения проверяют, к каждому плоду отдельный сертификат, и по допуску каждого плода на рынок пусть голосование устраивают с отражением в сертификате.