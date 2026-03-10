Автомобиль ДПС и Mercedes GLS столкнулись на перекрестке в Барнауле

Водитель служебного автомобиля получил травмы, но его не госпитализировали

10 марта 2026, 10:46, ИА Амител

ДТП / Фото: стоп-кадр с видео "В курсе 22"

9 марта в Барнауле произошло ДТП с участием двух автомобилей марки Mercedes. Авария случилась на пересечении улицы Власихинской и проспекта Энергетиков около 13:15.

По информации городской Госавтоинспекции, виновником происшествия стал 35‑летний водитель автомобиля Mercedes GLS: при повороте налево на зеленый сигнал светофора он не уступил дорогу служебному Mercedes Е350 под управлением 51‑летнего водителя.

В результате ДТП водитель служебного автомобиля получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась — медицинская помощь была оказана на месте. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося, уточняя все обстоятельства и детали аварии.

