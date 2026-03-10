Автомобиль ДПС и Mercedes GLS столкнулись на перекрестке в Барнауле

Водитель служебного автомобиля получил травмы, но его не госпитализировали

10 марта 2026, 10:46, ИА Амител

ДТП / Фото: стоп-кадр с видео "В курсе 22"
9 марта в Барнауле произошло ДТП с участием двух автомобилей марки Mercedes. Авария случилась на пересечении улицы Власихинской и проспекта Энергетиков около 13:15.

По информации городской Госавтоинспекции, виновником происшествия стал 35‑летний водитель автомобиля Mercedes GLS: при повороте налево на зеленый сигнал светофора он не уступил дорогу служебному Mercedes Е350 под управлением 51‑летнего водителя.

В результате ДТП водитель служебного автомобиля получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась — медицинская помощь была оказана на месте. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося, уточняя все обстоятельства и детали аварии.

Ранее сообщалось, что тепловоз смял легковушку на железнодорожном переезде в Новоалтайске. Водитель иномарки не увидел запрещающий сигнал светофора и оказался в больнице.

Комментарии 5

Гость

10:57:43 10-03-2026

Я смотрю у нас патриоты до сих пор на отечественных Мерседесах ездят.

Гость

11:01:20 10-03-2026

"служебному Mercedes Е350"----- И какая шишка у нас на таком передвигается по "служебным" надобностям?

Гость

11:06:44 10-03-2026

Гость (11:01:20 10-03-2026) "служебному Mercedes Е350"----- И какая шишка у нас на таком... Этому мерседу - "в обед сто лет уже". Давным давно такие мерсы приобретались под сопровождение губернатора и его гостей. Кажется это было еще при Карлине. За закупку этих мерсов еще управделами администрации посадили.

Гость

11:04:29 10-03-2026

Автомобиль Mercedes GLS, после небольшого ремонта, будет предан на службу в ГИБДД?

Гость

12:22:27 10-03-2026

Если сотрудник полиции был при исполнении то это больше похоже на покушение.

