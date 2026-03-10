Автомобиль ДПС и Mercedes GLS столкнулись на перекрестке в Барнауле
Водитель служебного автомобиля получил травмы, но его не госпитализировали
10 марта 2026, 10:46, ИА Амител
9 марта в Барнауле произошло ДТП с участием двух автомобилей марки Mercedes. Авария случилась на пересечении улицы Власихинской и проспекта Энергетиков около 13:15.
По информации городской Госавтоинспекции, виновником происшествия стал 35‑летний водитель автомобиля Mercedes GLS: при повороте налево на зеленый сигнал светофора он не уступил дорогу служебному Mercedes Е350 под управлением 51‑летнего водителя.
В результате ДТП водитель служебного автомобиля получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась — медицинская помощь была оказана на месте. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося, уточняя все обстоятельства и детали аварии.
Ранее сообщалось, что тепловоз смял легковушку на железнодорожном переезде в Новоалтайске. Водитель иномарки не увидел запрещающий сигнал светофора и оказался в больнице.
10:57:43 10-03-2026
Я смотрю у нас патриоты до сих пор на отечественных Мерседесах ездят.
11:01:20 10-03-2026
"служебному Mercedes Е350"----- И какая шишка у нас на таком передвигается по "служебным" надобностям?
11:06:44 10-03-2026
Гость (11:01:20 10-03-2026) "служебному Mercedes Е350"----- И какая шишка у нас на таком... Этому мерседу - "в обед сто лет уже". Давным давно такие мерсы приобретались под сопровождение губернатора и его гостей. Кажется это было еще при Карлине. За закупку этих мерсов еще управделами администрации посадили.
11:04:29 10-03-2026
Автомобиль Mercedes GLS, после небольшого ремонта, будет предан на службу в ГИБДД?
12:22:27 10-03-2026
Если сотрудник полиции был при исполнении то это больше похоже на покушение.