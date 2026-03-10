В центре Белокурихи построят многоквартирный дом

Разрешение на строительство получил барнаульский девелопер

10 марта 2026, 11:55, ИА Амител

Рендер из проекта многоквартирного дома улице Партизанской, 9/1

Компания ООО "Рынок" из Барнаула получила разрешение на строительство девятиэтажного многоквартирного дома рядом с курортной зоной Белокурихи. Участок расположен в центральной части города на улице Партизанской, 9/1, прямо напротив городской администрации.

Проект и параметры застройки

В проекте (имеется в распоряжении amic.ru) указано, что дом будет состоять из девяти этажей. Здание возведут на участке площадью 3153 квадратных метра. Согласно градостроительному регламенту, территория находится в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами. Общая площадь квартир в доме составит 3676 кв. м, в здании будет 97 квартир.

В доме также будут помещения общественного назначения на цокольном этаже, что позволит использовать их для коммерческих целей. Общая площадь офисов установлена на уровне 414,98 кв. м.

Компания получила разрешение на строительство 5 февраля 2026 года. Документ дает возможность начать работы на объекте, а также привлекать финансирование через проектные эскроу-счета.

Кто девелопер?

Разрешение на строительство получило ООО "Рынок" (в составе группы компаний, занимающихся строительством). Также общество входит в саморегулируемую организацию "Строители Алтая". В 2025 году компания ввела в эксплуатацию более 2,5 тыс. кв. м жилья в Центральном районе Барнаула.

В настоящее время девелопер рассматривает варианты финансирования строительства и ведет переговоры по поиску подрядчиков. Как сообщили amic.ru в компании, обсуждается вопрос о привлечении инвесторов для реализации проекта. На этом этапе рассматривают различные варианты возможного сотрудничества.

Перспективы проекта

Проект строительства многоквартирного дома в Белокурихе имеет важное значение для города. Во-первых, рынок новостроек здесь пока еще не такой обширный как в других городах региона. Вторичный фонд устаревает, поэтому есть потребность в новых квадратных метрах для местного населения.

Во-вторых, туристическая отрасль сталкивается с нехваткой персонала, и часть предприятий организует подвоз сотрудников из соседних населенных пунктов или размещает их в общежитиях. Жилье нужно и для работников сферы.

И, наконец, арендная составляющая. Белокуриха, как один из ключевых центров здравницы и отдыха на территории региона, ежегодно принимает значительное число туристов. И квартиру в новом доме в самом центре города можно будет рассматривать как инвестицию — сдавать ее в аренду гостям курорта.

