Жительница Алтайского края винит медиков в смерти ребенка

06 сентября 2025, 16:59, ИА Амител

Жительница Алтайского края рассказала о смерти маленького ребенка в стенах Бийской ЦГБ. Как сообщает Telegram-канал "Бийск 22", она винит в произошедшем медиков.

Женщину вместе с сыном госпитализировали 24 августа с признаками ОРВИ – у мальчика трижды за ночь поднималась температура, а вскоре он отказался от молока и побледнел. Рентген исключил пневмонию.

«Он уснул у меня на руках, а потом случилось невыносимое: его глаза резко открылись, замерли и смотрели в одну точку, он тихо стонал, не реагируя на мой голос, его ручки и ножки не двигались. Медсестра, увидев это, выхватила его у меня со словами "это судороги" и унесла в реанимацию», – заявила жительница региона.

По словам матери, мальчика ввели в медикаментозный сон, якобы оставив на шесть часов. Лишь после ему сделали КТ, которое подтвердило кровоизлияние в мозг. В заключении патологоанатома причиной кровоизлияния названа пневмония – по словам женщины, это ложь.

Минздрав Алтайского края выразил соболезнования родным умершего и заявил о начале служебной проверки. Кроме того, запущена процедура патологоанатомического исследования, которая позволит изучить негативное течение болезни и возможные патологии. Следственные органы в рамках процессуальной проверки устанавливают обстоятельства произошедшего.