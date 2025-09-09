Жительница Волгограда получила 2,5 млн рублей на вымышленных детей

На основании фальшивых свидетельств о рождении ей удалось оформить выплаты

В Волгограде 37-летняя женщина организовала мошенническую схему с получением пособий на несуществующих детей, пишет издание v1.ru.

С 2011 по 2020 год она предоставляла в загсы Волгограда, Таганрога и Краснодара подложные сведения о рождении троих детей, привлекая лжесвидетелей для подтверждения фиктивных данных.

На основании фальшивых свидетельств о рождении ей удалось оформить выплаты в рамках нацпроекта "Демография".

Общая сумма незаконно полученных средств составила более 2,4 млн рублей, которые она тратила на личные нужды, включая лечение и содержание своих реальных детей. Возбуждено уголовное дело по статье 159.2 ("Мошенничество при получении выплат").