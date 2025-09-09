НОВОСТИПроисшествия

Жительница Волгограда получила 2,5 млн рублей на вымышленных детей

На основании фальшивых свидетельств о рождении ей удалось оформить выплаты

09 сентября 2025, 08:15, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Волгограде 37-летняя женщина организовала мошенническую схему с получением пособий на несуществующих детей, пишет издание v1.ru.

С 2011 по 2020 год она предоставляла в загсы Волгограда, Таганрога и Краснодара подложные сведения о рождении троих детей, привлекая лжесвидетелей для подтверждения фиктивных данных.

На основании фальшивых свидетельств о рождении ей удалось оформить выплаты в рамках нацпроекта "Демография".

Общая сумма незаконно полученных средств составила более 2,4 млн рублей, которые она тратила на личные нужды, включая лечение и содержание своих реальных детей. Возбуждено уголовное дело по статье 159.2 ("Мошенничество при получении выплат").

Комментарии


Гость

08:21:55 09-09-2025

Парадокс, с настоящими документами не всегда получается.

  


Гость

12:26:22 09-09-2025

Гость (08:21:55 09-09-2025) Парадокс, с настоящими документами не всегда получается.... С языка сняли. Это как с кредитом, могут не дать, а если мошенник, дадут сразу

  


Гость

10:29:07 09-09-2025

Говорят что очень массовое явление.
Тысячи и тысячи вымышленных детей.
Писали что где-то в центральной части РФ поймали организитора, который лично был свидетелем в загсах о якобы рождениях детей в домашних условиях несколько сотен раз с разными якобы мамашами.

  


Гость

14:14:43 09-09-2025

Гость (10:29:07 09-09-2025) Говорят что очень массовое явление.Тысячи и тысячи вымыш... все зависит от ИНСПЕКТОРА пенс. фонда. Иначе это сто проц. сговор.

  


Гость

14:51:40 09-09-2025

Ай-нэ-нэ 100%

  

