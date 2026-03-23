Жительницу Алтайского края обманули через взломанный мессенджер хорошей знакомой
После получения средств неизвестный удалил переписку
23 марта 2026, 11:14, ИА Амител
В Павловском районе Алтайского края возбудили уголовное дело после случая мошенничества с использованием взломанного аккаунта в мессенджере. Жительница села Шахи перевела деньги, поверив сообщению, отправленному от имени знакомой.
В полицию обратились две женщины 1977 и 1978 годов рождения. Как установили правоохранители, аккаунт одной из них был взломан, после чего от ее имени знакомой поступила просьба дать денег в долг.
Получив сообщение, женщина перевела сначала 8 тысяч рублей, а затем, после повторного обращения, еще 9 тысяч рублей. Позже она решила связаться с подругой и выяснила, что та не отправляла никаких просьб и ее аккаунт был взломан.
После получения средств неизвестный удалил переписку. Общий ущерб составил 17 тысяч рублей.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 272 УК РФ — "Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб"», — отметили в ведомстве.
В полиции напоминают, что при получении сообщений с просьбами о переводе денег необходимо сначала связаться с человеком лично и убедиться в достоверности информации.
Ранее в Бийске женщина и сама отдала мошенникам 400 тысяч, и подругу попросила перевести 1,2 млн рублей. Она убедила приятельницу внести на "брокерский счет" деньги, чтобы "сделать оборот".
11:28:53 23-03-2026
Перезвонить не судьба?
15:43:24 23-03-2026
Гость (11:28:53 23-03-2026) Перезвонить не судьба?...
Теперь, после урока по ИБ за 17к - видимо да, ТЕПЕРЬ судьба ))
11:59:26 23-03-2026
Имеем право предположить, причину не указания на мессенджер - это мессенджер МАХ!.
Если догадка не верна, то это нас ввели в заблуждение:)
16:21:23 23-03-2026
Вежливый человек (11:59:26 23-03-2026) Имеем право предположить, причину не указания на мессенджер ... нет, это телега
23:13:35 23-03-2026
Вежливый человек (11:59:26 23-03-2026) Имеем право предположить, причину не указания на мессенджер ... стопудово телега, там часто такие случаи происходят в последнее время. недавно в рабочем чатике писали, что взломали коллегу и несколько наших сотрудников отправили ей денег взаймы. у меня взломали группу и вместо парфюмерных историй там появились котики. снесла ее без сожалений к чертовой матери ибо нафик мне такие проблемы не нужны.