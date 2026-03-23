Жительницу Алтайского края обманули через взломанный мессенджер хорошей знакомой

23 марта 2026, 11:14, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Павловском районе Алтайского края возбудили уголовное дело после случая мошенничества с использованием взломанного аккаунта в мессенджере. Жительница села Шахи перевела деньги, поверив сообщению, отправленному от имени знакомой.

В полицию обратились две женщины 1977 и 1978 годов рождения. Как установили правоохранители, аккаунт одной из них был взломан, после чего от ее имени знакомой поступила просьба дать денег в долг.

Получив сообщение, женщина перевела сначала 8 тысяч рублей, а затем, после повторного обращения, еще 9 тысяч рублей. Позже она решила связаться с подругой и выяснила, что та не отправляла никаких просьб и ее аккаунт был взломан.

После получения средств неизвестный удалил переписку. Общий ущерб составил 17 тысяч рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 272 УК РФ — "Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб"», — отметили в ведомстве.

В полиции напоминают, что при получении сообщений с просьбами о переводе денег необходимо сначала связаться с человеком лично и убедиться в достоверности информации.

Ранее в Бийске женщина и сама отдала мошенникам 400 тысяч, и подругу попросила перевести 1,2 млн рублей. Она убедила приятельницу внести на "брокерский счет" деньги, чтобы "сделать оборот".