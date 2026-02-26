НОВОСТИПроисшествия

Бийчанка и сама отдала мошенникам 400 тысяч, и подругу попросила перевести 1,2 млн

Она убедила приятельницу внести на "брокерский счет" деньги, чтобы "сделать оборот"

26 февраля 2026, 12:54, ИА Амител

Две женщины / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
В Алтайском крае две жительницы Бийска поверили "на слово" лжеброкерам, пообещавшим легкий заработок, и потеряли почти 1,7 млн рублей, сообщает региональное МВД.

«47-летней бийчанке в мессенджере пришло сообщение с предложением "улучшить финансовое положение" и заняться заработком на бирже. Неизвестный пообещал, что с ней свяжутся "специалисты", которые успешно зарабатывают таким способом и помогут во всем разобраться», — рассказали в ведомстве.

"Специалисты" подробно объяснили женщине "условия инвестирования", помогли установить специальную программу, зарегистрироваться и открыть счет.

Бийчанка перевела более 400 тысяч рублей: половина — личные накопления, остальное — кредит. Программа показывала, что "сделки проходят" и сумма увеличивается. Однако вывести деньги не получилось.

Женщине объяснили, что для вывода нужна банковская карта "доверенного лица". Тогда она попросила помощи у своей 45-летней знакомой.

Мошенники заявили, что необходимо еще пополнить счет, чтобы "сделать оборот". В итоге приятельница перевела 1,23 млн рублей. После этого подруги поняли, что их обманули.

Бийск Мошенники

Комментарии 8

Avatar Picture
Юрий

13:09:59 26-02-2026

Два дебила - это сила
Две дебилки - это мощь
Раз подруга попросила
Как поруге не помочь ?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

13:17:27 26-02-2026

Так и надо. Достали.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:06 26-02-2026

обеим выдать значок - шесть вольт
пусть носят с гордостью

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:38 26-02-2026

Две круглых идио ****

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:12 26-02-2026

обоих посадить на полтора года
поработают швеями за пайку в местах не столь отдаленных и поумнеют

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:44 26-02-2026

Не подруги они теперь, я вам точно говорю.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:21 26-02-2026

Чему бы грабли не учили,а сердце верит в чудеса!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:48:09 26-02-2026

богачки! и дурочки...как такое сочетается?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров