Бийчанка и сама отдала мошенникам 400 тысяч, и подругу попросила перевести 1,2 млн

Она убедила приятельницу внести на "брокерский счет" деньги, чтобы "сделать оборот"

26 февраля 2026, 12:54, ИА Амител

Две женщины / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае две жительницы Бийска поверили "на слово" лжеброкерам, пообещавшим легкий заработок, и потеряли почти 1,7 млн рублей, сообщает региональное МВД.

«47-летней бийчанке в мессенджере пришло сообщение с предложением "улучшить финансовое положение" и заняться заработком на бирже. Неизвестный пообещал, что с ней свяжутся "специалисты", которые успешно зарабатывают таким способом и помогут во всем разобраться», — рассказали в ведомстве.

"Специалисты" подробно объяснили женщине "условия инвестирования", помогли установить специальную программу, зарегистрироваться и открыть счет.

Бийчанка перевела более 400 тысяч рублей: половина — личные накопления, остальное — кредит. Программа показывала, что "сделки проходят" и сумма увеличивается. Однако вывести деньги не получилось.

Женщине объяснили, что для вывода нужна банковская карта "доверенного лица". Тогда она попросила помощи у своей 45-летней знакомой.

Мошенники заявили, что необходимо еще пополнить счет, чтобы "сделать оборот". В итоге приятельница перевела 1,23 млн рублей. После этого подруги поняли, что их обманули.

Ранее жительница Рубцовска решила заработать на перепродаже зарубежных яблок и потеряла деньги и смартфон.