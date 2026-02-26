Бийчанка и сама отдала мошенникам 400 тысяч, и подругу попросила перевести 1,2 млн
Она убедила приятельницу внести на "брокерский счет" деньги, чтобы "сделать оборот"
26 февраля 2026, 12:54, ИА Амител
В Алтайском крае две жительницы Бийска поверили "на слово" лжеброкерам, пообещавшим легкий заработок, и потеряли почти 1,7 млн рублей, сообщает региональное МВД.
«47-летней бийчанке в мессенджере пришло сообщение с предложением "улучшить финансовое положение" и заняться заработком на бирже. Неизвестный пообещал, что с ней свяжутся "специалисты", которые успешно зарабатывают таким способом и помогут во всем разобраться», — рассказали в ведомстве.
"Специалисты" подробно объяснили женщине "условия инвестирования", помогли установить специальную программу, зарегистрироваться и открыть счет.
Бийчанка перевела более 400 тысяч рублей: половина — личные накопления, остальное — кредит. Программа показывала, что "сделки проходят" и сумма увеличивается. Однако вывести деньги не получилось.
Женщине объяснили, что для вывода нужна банковская карта "доверенного лица". Тогда она попросила помощи у своей 45-летней знакомой.
Мошенники заявили, что необходимо еще пополнить счет, чтобы "сделать оборот". В итоге приятельница перевела 1,23 млн рублей. После этого подруги поняли, что их обманули.
13:09:59 26-02-2026
Два дебила - это сила
Две дебилки - это мощь
Раз подруга попросила
Как поруге не помочь ?
13:17:27 26-02-2026
Так и надо. Достали.
13:31:06 26-02-2026
обеим выдать значок - шесть вольт
пусть носят с гордостью
14:05:38 26-02-2026
Две круглых идио ****
14:26:12 26-02-2026
обоих посадить на полтора года
поработают швеями за пайку в местах не столь отдаленных и поумнеют
15:15:44 26-02-2026
Не подруги они теперь, я вам точно говорю.
16:38:21 26-02-2026
Чему бы грабли не учили,а сердце верит в чудеса!
23:48:09 26-02-2026
богачки! и дурочки...как такое сочетается?