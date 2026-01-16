Жительницы Барнаула утеплили скульптуры в центре города яркими шарфами в сибирские морозы

Девушки хотели добавить тепла и хорошего настроения в морозные дни

16 января 2026, 09:00, ИА Амител

Фото: "Барнаул 22"

В Барнауле в период сильных морозов жительницы города решили необычным способом поддержать атмосферу уюта в центре краевой столицы. Участницы Telegram-канала "Барнаул 22" Мася и Верунчик утеплили бронзовые скульптуры, повязав им яркие шарфы.

Горожанки отметили, что таким жестом хотели добавить тепла и хорошего настроения в морозные дни. Фотографии с "утепленными" скульптурами появились в соцсетях и привлекли внимание других жителей города.

Акция прошла в центре Барнаула и стала еще одним примером того, как барнаульцы находят простые и добрые способы поддержать городскую атмосферу даже в сильные холода.

Ранее сообщалось, что в барнаульском зоопарке в период сибирских морозов утеплили уличные скульптуры, повязав им яркие шарфы. Такой необычный жест стал напоминанием о холодной погоде.