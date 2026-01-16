Жительницы Барнаула утеплили скульптуры в центре города яркими шарфами в сибирские морозы
Девушки хотели добавить тепла и хорошего настроения в морозные дни
16 января 2026, 09:00, ИА Амител
В Барнауле в период сильных морозов жительницы города решили необычным способом поддержать атмосферу уюта в центре краевой столицы. Участницы Telegram-канала "Барнаул 22" Мася и Верунчик утеплили бронзовые скульптуры, повязав им яркие шарфы.
Горожанки отметили, что таким жестом хотели добавить тепла и хорошего настроения в морозные дни. Фотографии с "утепленными" скульптурами появились в соцсетях и привлекли внимание других жителей города.
Акция прошла в центре Барнаула и стала еще одним примером того, как барнаульцы находят простые и добрые способы поддержать городскую атмосферу даже в сильные холода.
Ранее сообщалось, что в барнаульском зоопарке в период сибирских морозов утеплили уличные скульптуры, повязав им яркие шарфы. Такой необычный жест стал напоминанием о холодной погоде.
09:26:36 16-01-2026
Когда коту делать нечего...
09:35:51 16-01-2026
Гость (09:26:36 16-01-2026) Когда коту делать нечего...... Нужно уметь жить ярко.
09:56:28 16-01-2026
Гость (09:35:51 16-01-2026) Нужно уметь жить ярко....
А ты живешь что ли? Шарфик повязали и все - жизнь удалась!
09:52:49 16-01-2026
15 суток за хулиганство!
13:07:54 16-01-2026
лучше бы бродячим животным помогли, вот они действительно мерзнут и голодают
14:16:39 16-01-2026
Гость (13:07:54 16-01-2026) лучше бы бродячим животным помогли, вот они действительно ме... Им дед Мороз не плохо поможет. НЕ переживайте.
16:20:08 16-01-2026
Гость (14:16:39 16-01-2026) Им дед Мороз не плохо поможет. НЕ переживайте. ... Это точно. После нонешних заморозков многие из них окажутся в стране вечной охоты. Нафиг надо всю зиму жратву искать
14:15:44 16-01-2026
А убирать они потом за собой будут?
16:44:57 16-01-2026
Глупости сделали, сами порадовались. минусов наставили. Уровень вспомогательной школы.