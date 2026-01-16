НОВОСТИОбщество

Жительницы Барнаула утеплили скульптуры в центре города яркими шарфами в сибирские морозы

Девушки хотели добавить тепла и хорошего настроения в морозные дни

16 января 2026, 09:00, ИА Амител

Фото: "Барнаул 22"

В Барнауле в период сильных морозов жительницы города решили необычным способом поддержать атмосферу уюта в центре краевой столицы. Участницы Telegram-канала "Барнаул 22" Мася и Верунчик утеплили бронзовые скульптуры, повязав им яркие шарфы.

Горожанки отметили, что таким жестом хотели добавить тепла и хорошего настроения в морозные дни. Фотографии с "утепленными" скульптурами появились в соцсетях и привлекли внимание других жителей города.

Акция прошла в центре Барнаула и стала еще одним примером того, как барнаульцы находят простые и добрые способы поддержать городскую атмосферу даже в сильные холода.

Ранее сообщалось, что в барнаульском зоопарке в период сибирских морозов утеплили уличные скульптуры, повязав им яркие шарфы. Такой необычный жест стал напоминанием о холодной погоде.

Зима. Мороз. Иней / Фото: amic.ru

Колючие крещенские морозы до -44 градусов ударят по Алтайскому краю

До 20 января в регионе действует штормовое предупреждение из-за сильных холодов
Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

09:26:36 16-01-2026

Когда коту делать нечего...

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:51 16-01-2026

Гость (09:26:36 16-01-2026) Когда коту делать нечего...... Нужно уметь жить ярко.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:28 16-01-2026

Гость (09:35:51 16-01-2026) Нужно уметь жить ярко....
А ты живешь что ли? Шарфик повязали и все - жизнь удалась!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:49 16-01-2026

15 суток за хулиганство!

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:07:54 16-01-2026

лучше бы бродячим животным помогли, вот они действительно мерзнут и голодают

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:39 16-01-2026

Гость (13:07:54 16-01-2026) лучше бы бродячим животным помогли, вот они действительно ме... Им дед Мороз не плохо поможет. НЕ переживайте.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:20:08 16-01-2026

Гость (14:16:39 16-01-2026) Им дед Мороз не плохо поможет. НЕ переживайте. ... Это точно. После нонешних заморозков многие из них окажутся в стране вечной охоты. Нафиг надо всю зиму жратву искать

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:44 16-01-2026

А убирать они потом за собой будут?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:57 16-01-2026

Глупости сделали, сами порадовались. минусов наставили. Уровень вспомогательной школы.

  -11 Нравится
Ответить
