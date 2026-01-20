НОВОСТИПроисшествия

Жителя Алтая обвиняют в убийстве родственника электрическим проводом

Мужчину отправили под стражу

20 января 2026, 14:00, ИА Амител

Изображение сгенерировано с помощью нейросети shedevrum.ai. / amic.ru

В Алтайском крае мужчине предъявили обвинение в убийстве собственного зятя, которого он, по данным следствия, задушил электрическим проводом, сообщает СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено вечером 15 января 2026 года. По данным правоохранителей, 67-летний обвиняемый жил вместе с дочерью и ее мужем в одном из сел Романовского района. В тот вечер мужчины выпивали алкоголь и, когда женщина ушла спать, они начали ругаться. Во время ссоры тесть схватил отрезок электропровода и задушил 41-летнего зятя. На следующее утро тело обнаружила жена убитого, которая позвонила в полицию.

«По ходатайству следователя СК судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Комментарии 3

Avatar Picture
Иванна

16:10:54 20-01-2026

После слов "выпивали алкоголь" дальше можно не читать.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:55:37 20-01-2026

Иванна (16:10:54 20-01-2026) После слов "выпивали алкоголь" дальше можно не читать.... Че эт, после этого самое интересное начинается.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:52:49 20-01-2026

Бухлозавры вымирают естественным путём, внутривидовая борьба не щадит никого.

  -1 Нравится
Ответить
