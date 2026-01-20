Жителя Алтая обвиняют в убийстве родственника электрическим проводом
Мужчину отправили под стражу
20 января 2026, 14:00, ИА Амител
В Алтайском крае мужчине предъявили обвинение в убийстве собственного зятя, которого он, по данным следствия, задушил электрическим проводом, сообщает СУ СК РФ по региону.
Преступление было совершено вечером 15 января 2026 года. По данным правоохранителей, 67-летний обвиняемый жил вместе с дочерью и ее мужем в одном из сел Романовского района. В тот вечер мужчины выпивали алкоголь и, когда женщина ушла спать, они начали ругаться. Во время ссоры тесть схватил отрезок электропровода и задушил 41-летнего зятя. На следующее утро тело обнаружила жена убитого, которая позвонила в полицию.
«По ходатайству следователя СК судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.
16:10:54 20-01-2026
После слов "выпивали алкоголь" дальше можно не читать.
21:55:37 20-01-2026
Иванна (16:10:54 20-01-2026) После слов "выпивали алкоголь" дальше можно не читать.... Че эт, после этого самое интересное начинается.
16:52:49 20-01-2026
Бухлозавры вымирают естественным путём, внутривидовая борьба не щадит никого.