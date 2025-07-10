Золу с Барнаульской ТЭЦ-3 используют для строительства дороги в Алтайском крае

С помощью отходов от сжигания угля отремонтировали уже несколько участков

В Алтайском крае завершился второй этап ремонта дороги станция Калманка – Черёмное с применением золы-уноса (отход, образуемый при сжигании топлива на теплоэлектроцентрали), полученной от Барнаульской ТЭЦ-3. Этот проект является важной частью внедрения инновационных технологий в дорожное строительство региона. Использование золошлаковых материалов обсудили на выездном Дне качества, организованном на объекте. Участникам мероприятия показали, как с помощью золы при строительстве дороги укрепляют грунт.

Как и почему используют золу?

На объект выехали представители дорожных и других профильных организаций Алтайского края и Новосибирской области, а также эксперты Алтайского государственного технического университета. Руководитель проекта дирекции по реализации золошлаковых материалов Сибирской генерирующей компании (СГК) Сергей Голиков рассказал, почему золу-уноса стали применять в дорожном строительстве. Это прописано в распоряжении правительства РФ № 1557-р и указе президента РФ № 309, который предполагает использование 25% отходов производства и вторичных ресурсов до 2030 года.

По словам Голикова, это серьезный шаг в реализации комплексного плана по утилизации золошлаков пятого класса опасности и укреплению государственной политики в сфере экологии и экономики.

Золошлаки применяют не только в Алтайском крае. С использованием больших объемов золы планируют строить сразу несколько крупных объектов в Сибири. Например, Восточный обход Новосибирска, где будут использовать 179 тысяч кубических метров золошлаков с городских ТЭЦ. Еще 1,5 млн куб. метров золы пойдет на возведение Южного транзита Новосибирска. На Северный обход Омска направят 840 тысяч куб. метров. Работы должны начаться в сентябре текущего года.

На участке станция Калманка – Черёмное материал используется для укрепления грунта в составе комплексного минерального вяжущего, что позволяет значительно улучшить качество дороги. Сергей Голиков подчеркнул, что ранее на другой дороге использовали иные технологии, а на новом объекте улучшена гидратация для достижения наивысших результатов.

"У нас уже был подобный эксперимент на участке дороги Павловск – Топчиха в 2023 году. На предыдущем объекте были определенные нюансы. Здесь мы поменяли технологию: увеличили объем воды для улучшения гидратации вяжущего, что позволяет нам ожидать более хороших результатов. Надеюсь, что данный участок послужит стартером более объемного применения золы-уноса в строительстве автомобильных дорог Алтайского края", – пояснил представитель СГК.

Использование золы-уноса в строительстве дорог выгодно с экономической точки зрения. Стоимость цемента значительно выше, чем золы: 9000 рублей за тонну против 600 рублей. Это позволяет существенно снизить затраты на строительные материалы и сократить общую стоимость дорожных работ. Немаловажен и экологический эффект: золу не отправляют на отвалы, она идет в полезное дело.

А это не ухудшает качество дороги?

С научной точки зрения применение золошлаков было подтверждено лабораторными исследованиями еще в 80-х годах. Об этом рассказал заведующий кафедрой строительных материалов и автомобильных дорог АлтГТУ, доктор технических наук, профессор Геннадий Овчаренко. По его словам, использование высококальциевой золы (образуется при сжигании канско-ачинского угля) для укрепления дорог – давно проверенная практика. Технология не только эффективна, но и экологически безопасна.

"Мы видим, что основание дороги укреплено смесью золы и цемента. По ней уже ходят большегрузные машины и никаких проблем это не вызывает", – отметил Геннадий Овчаренко. Геннадий Овчаренко / Фото: пресс-служба СГК

Использование золы-уноса в строительстве дорог поддерживает и начальник КГКУ "Алтайавтодор" Василий Мотуз.

"Наукой лабораторный эффект применения золы-уноса доказан, теперь мы применяем ее на практике. Смешивая золу с цементом, укрепляем грунт, при этом меньше тратим щебеночных материалов, соответственно, имеем положительный экономический эффект", – сказал дорожник.

И добавил, что на отдельных участках применяется разная дозировка цемента и золы, чтобы достичь оптимального состава.

Где еще можно использовать золу?

По словам Геннадия Овчаренко, золу используют при производстве железобетонных изделий и других строительных материалов. Никаких нареканий по этому поводу не возникает.

Сейчас в Алтайском крае обсуждают еще один вариант применения материала – для ликвидации оврагообразования на дороге Алейск – Буканское. Овраг собираются засыпать золошлаковой смесью, рассказал доктор технических наук, профессор кафедры "Строительные материалы и автомобильные дороги" АлтГТУ Василий Свиридов. Технический вуз разработал более десяти вариантов ликвидации оврага и организации сброса паводковых вод. "Алтайавтодор" выбрал три варианта. И как раз самым надежным и менее затратным специалисты называют именно засыпку золошлаковой смесью.

Эксперты уверены, что использование золошлаковых материалов в строительстве дорог в Алтайском крае станет основой для дальнейших экологически безопасных и экономически выгодных решений в дорожной отрасли. Окончательные выводы о целесообразности масштабного применения золы-уноса будут сделаны после завершения научных исследований, запланированных на сентябрь-октябрь 2025 года.