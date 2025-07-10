Золу с Барнаульской ТЭЦ-3 используют для строительства дороги в Алтайском крае
С помощью отходов от сжигания угля отремонтировали уже несколько участков
10 июля 2025, 15:00, ИА Амител
В Алтайском крае завершился второй этап ремонта дороги станция Калманка – Черёмное с применением золы-уноса (отход, образуемый при сжигании топлива на теплоэлектроцентрали), полученной от Барнаульской ТЭЦ-3. Этот проект является важной частью внедрения инновационных технологий в дорожное строительство региона. Использование золошлаковых материалов обсудили на выездном Дне качества, организованном на объекте. Участникам мероприятия показали, как с помощью золы при строительстве дороги укрепляют грунт.
Как и почему используют золу?
На объект выехали представители дорожных и других профильных организаций Алтайского края и Новосибирской области, а также эксперты Алтайского государственного технического университета. Руководитель проекта дирекции по реализации золошлаковых материалов Сибирской генерирующей компании (СГК) Сергей Голиков рассказал, почему золу-уноса стали применять в дорожном строительстве. Это прописано в распоряжении правительства РФ № 1557-р и указе президента РФ № 309, который предполагает использование 25% отходов производства и вторичных ресурсов до 2030 года.
По словам Голикова, это серьезный шаг в реализации комплексного плана по утилизации золошлаков пятого класса опасности и укреплению государственной политики в сфере экологии и экономики.
Золошлаки применяют не только в Алтайском крае. С использованием больших объемов золы планируют строить сразу несколько крупных объектов в Сибири. Например, Восточный обход Новосибирска, где будут использовать 179 тысяч кубических метров золошлаков с городских ТЭЦ. Еще 1,5 млн куб. метров золы пойдет на возведение Южного транзита Новосибирска. На Северный обход Омска направят 840 тысяч куб. метров. Работы должны начаться в сентябре текущего года.
На участке станция Калманка – Черёмное материал используется для укрепления грунта в составе комплексного минерального вяжущего, что позволяет значительно улучшить качество дороги. Сергей Голиков подчеркнул, что ранее на другой дороге использовали иные технологии, а на новом объекте улучшена гидратация для достижения наивысших результатов.
"У нас уже был подобный эксперимент на участке дороги Павловск – Топчиха в 2023 году. На предыдущем объекте были определенные нюансы. Здесь мы поменяли технологию: увеличили объем воды для улучшения гидратации вяжущего, что позволяет нам ожидать более хороших результатов. Надеюсь, что данный участок послужит стартером более объемного применения золы-уноса в строительстве автомобильных дорог Алтайского края", – пояснил представитель СГК.
Использование золы-уноса в строительстве дорог выгодно с экономической точки зрения. Стоимость цемента значительно выше, чем золы: 9000 рублей за тонну против 600 рублей. Это позволяет существенно снизить затраты на строительные материалы и сократить общую стоимость дорожных работ. Немаловажен и экологический эффект: золу не отправляют на отвалы, она идет в полезное дело.
А это не ухудшает качество дороги?
С научной точки зрения применение золошлаков было подтверждено лабораторными исследованиями еще в 80-х годах. Об этом рассказал заведующий кафедрой строительных материалов и автомобильных дорог АлтГТУ, доктор технических наук, профессор Геннадий Овчаренко. По его словам, использование высококальциевой золы (образуется при сжигании канско-ачинского угля) для укрепления дорог – давно проверенная практика. Технология не только эффективна, но и экологически безопасна.
"Мы видим, что основание дороги укреплено смесью золы и цемента. По ней уже ходят большегрузные машины и никаких проблем это не вызывает", – отметил Геннадий Овчаренко.
Использование золы-уноса в строительстве дорог поддерживает и начальник КГКУ "Алтайавтодор" Василий Мотуз.
"Наукой лабораторный эффект применения золы-уноса доказан, теперь мы применяем ее на практике. Смешивая золу с цементом, укрепляем грунт, при этом меньше тратим щебеночных материалов, соответственно, имеем положительный экономический эффект", – сказал дорожник.
И добавил, что на отдельных участках применяется разная дозировка цемента и золы, чтобы достичь оптимального состава.
Где еще можно использовать золу?
По словам Геннадия Овчаренко, золу используют при производстве железобетонных изделий и других строительных материалов. Никаких нареканий по этому поводу не возникает.
Сейчас в Алтайском крае обсуждают еще один вариант применения материала – для ликвидации оврагообразования на дороге Алейск – Буканское. Овраг собираются засыпать золошлаковой смесью, рассказал доктор технических наук, профессор кафедры "Строительные материалы и автомобильные дороги" АлтГТУ Василий Свиридов. Технический вуз разработал более десяти вариантов ликвидации оврага и организации сброса паводковых вод. "Алтайавтодор" выбрал три варианта. И как раз самым надежным и менее затратным специалисты называют именно засыпку золошлаковой смесью.
Эксперты уверены, что использование золошлаковых материалов в строительстве дорог в Алтайском крае станет основой для дальнейших экологически безопасных и экономически выгодных решений в дорожной отрасли. Окончательные выводы о целесообразности масштабного применения золы-уноса будут сделаны после завершения научных исследований, запланированных на сентябрь-октябрь 2025 года.
15:04:23 10-07-2025
Обзор от ИИ
... продукты сжигания угля, такие как летучая зола и угольная пыль, могут содержать канцерогенные вещества, например, полиароматические углеводороды (ПАУ). Эти вещества могут представлять опасность для здоровья при вдыхании или попадании в организм другими способами. Древесная зола, полученная из натуральной древесины, как правило, не содержит канцерогенов и может использоваться в качестве удобрения.
16:03:42 10-07-2025
Musik (15:04:23 10-07-2025) Обзор от ИИ... продукты сжигания угля, такие как летучая... ну не смеши. прям пек от кам. угля и пр. продукт для асфальтирования - такой полезный!!! вот что вы за люди? вы состав соли , которую сыплете в суп, знаете? ага. а туда же
15:09:44 10-07-2025
Интересно куда смотрят экологи?
Производственная зола, особенно угольная, может быть вредна для человека из-за содержания в ней токсичных веществ, в том числе тяжелых металлов и канцерогенов
15:24:58 10-07-2025
Очень "умное" решение.
16:05:37 10-07-2025
отличная идея. Еще предложение заняться фильтрами ТЦЭ-2, вчера пол-дня из трубы прямо на центр города валил угольно-черный дым. Что они и как там сжигают? почему в приемной вместо грамотного секретаря сидит "маруська" деревенская - как торговка с вещевого рынка 90-х годов, хамка и грубиянка? опять по блату принимаете?
16:52:43 10-07-2025
гость (15:09:44 10-07-2025) Интересно куда смотрят экологи? Производственная зола, о... правильно. асфальт нам тоже не нужен! битум - канцероген. щебенка - наше всё
17:48:35 10-07-2025
Гость (16:52:43 10-07-2025) правильно. асфальт нам тоже не нужен! битум - канцероген. ще... В Москве в центральных районах давно уже кладут брусчатку, асфальт был удалён Батуриной для оздоровления городской среды. Ну или поместье Путина на Валдае - там вообще асфальт пористый, точнее не асфальт а что-то похожее на него с технологией нулевого сброса и выброса
16:58:33 10-07-2025
а ничего, что зола радиоактивна в принципе? а счетчиком радиоактивности все эти начальники этот шлак померить не догадались ни разу? Когда в Кузбасс стали привозить на проживание людей из Чернобыльской зоны, у них были такие счетчики. И уголь, и шлак от домовых котельных фонил так, что люди говорили - "нас увезли из зоны с радиационной опасностью, а вы в ней оказывается живете". А теперь всю эту радиоактивность по дорогам рассыпать будут. Ну класс, а потом будут удивляться повышению количества онкобольных. Как сейчас в Кузбассе, где ведут разработку угля открытым способом, а не шахтами как раньше, количество онкобольных выросло, только никто из власти не признается, что это от угольных разрезов. Деньги - самое главное, увеличение прибыли, уменьшение издержек любой ценой, даже здоровьем людей.
23:00:27 10-07-2025
Гость (16:58:33 10-07-2025) а ничего, что зола радиоактивна в принципе? а счетчиком ради... вот ты врать. у меня счетчик дома, я строю периодически то квартиру то домик прикуплю, всегда проверяю
15:48:35 11-07-2025
Гость (23:00:27 10-07-2025) вот ты врать. у меня счетчик дома, я строю периодически то к... Сам из Кузбасса. И тамошнюю радиационную обстановку из-за угля знаю не понаслышке, особенно когда вместо шахт стали добывать уголь в разрезах в городах (что категорически запрещено!), мало того, что угольная пыль в городах висит так, что кажется, что город в каком то тумане, так еще количество онкобольных увеличилось в разы, а вы и дальше можете прятать голову в песок по этой ситуации. Только из Кузбасса так же люди уезжают, как и из Алтайского края, только из Кузбасса из-за экологии,а из АК из-за низкой зарплаты. Причем здесь ваш домик? Он что из шлакоблоков и не фонит? Или таки домик из кирпича или дерева? Можете потом по дороге из золы проехать с вашим счетчиком, промеряете радиацию.
08:37:54 11-07-2025
Дорожники никогда в этой стране без работы не останутся.