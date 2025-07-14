Звезда эксцентричного джаза Варвара Убель даст концерт в ресторане-поэме "Живые души"

Вы приглашены!

Варвара Убель / Фото: Семен Рогожников

Звезда джазовой сцены, автор песен и солистка рок-группы Ubel* Варвара Убель снова выступит в ресторане-поэме "Живые души" в Барнауле. Ее выступление состоится в воскресенье, 3 августа 2025 года.

В 2022 году певица приковала к себе внимание громкой победой в телевизионном вокальном шоу "Ну-ка, все вместе!", обаяв экспертов филигранным исполнением джаза. Сегодня она обладатель премии "Все цвета джаза" в номинации "Восходящая звезда джаза", сотрудничает с Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром, Государственным камерным оркестром джазовой музыки имени Олега Лундстрема и трио Олега Бутмана, а ее песни звучат по радио и в кинотеатрах.

Варвара Убель / Фото: Семен Рогожников

Честный, изъятый со старого винила тембр Варвары пронесет гостей на американских горках из интимных баллад и гремящих блокбастеров мира джаза.

Это будет третий концерт в стенах ресторана-поэмы "Живые души". В 2022 году Варвара выступала дважды.

Начало программы в 18:00. Стоимость билета – 3000 рублей. Подробности по телефону 600-046. Возрастное ограничение 18+.

Ресторан-поэма "Живые души"

Барнаул, ул. Гоголя, 46а

Тел.: 600-046*Ubel ("Убель")

