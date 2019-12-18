Я б спросил у Путина. Ответы на какие вопросы ждут россияне от президента

19 декабря президент Владимир Путин встретится с журналистами со всей страны и ответит на их вопросы. Но у россиян тоже есть вопросы к главе государства. И не мало. К тому же, чаще всего после обращения к президенту проблемы решаются на "раз-два". Мы поинтересовались у наших читателей, о чем бы они спросили у Путина, если бы была такая возможность. Ответы говорят сами за себя.
Галина:
"Когда закончится бардак в поликлиниках? Чтобы попасть на прием, нужно месяцами ждать очередь, но сначала надо записаться, и на это уходит еще месяц, не говоря о том, как попасть в стационар – там тоже очередь".
Михаил:
"Когда уровень жизни россиян поднимется до среднеевропейского?"
Людмила:
"Смысл задавать вопросы? Будем опять слушать сказки, как хорошо живут россияне, как ему трудно… Однако проблемы решает. Почему не спросят, когда начнут строить фабрики и заводы, фермы? Раньше у нас было все: и кондитерская фабрика, и заводы, и птицефабрика, и баня, и прачечная, и трикотажный цех. Сейчас нет ничего. Только магазины".
Евгений:
"Считаете ли вы себя ответственным за некомпетентные решения, действия своей команды?"
Михаил:
"Когда прекратятся фальсификации выборов, политические расправы и недопуск к регистрации независимых кандидатов?"
Елена:
"Я отработала в уголовно-исполнительной системе почти 15 лет, ушла на пенсию. Мне полагается компенсация на жилье. Но до сих пор выплаты нет. Обращалась в свой орган, где пояснили, что в порядке очереди происходят выплаты. Но на самом деле выплаты идут только тем, кто работает в настоящее время, и документы подавались вместе или позже. Пенсионеров отодвигают. Я уже четыре года на пенсии. Когда мне выплатят компенсацию?"
Любовь:
"Когда упростится закон о принятии гражданства РФ для 70-летних граждан, прибывших из бывших Союзных Республик?"
Александр:
"Когда в стране появятся квалифицированные врачи?"
Владимир:
"Был дефицит бюджета, а сейчас профицит. Был понижающий коэффициент для военных пенсионеров, он и сейчас есть, но только его заморозили в преддверии 75-летия Победы. До каких пор правительство Медведева будет игнорировать требования военных пенсионеров?"
Константин:
"Почему подписали Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", который нарушает Конституцию РФ, а именно пункты 24-26 статьи 38 этого ФЗ, и пункт 27 – "Перечни оснований отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения кандидата из списка кандидатов по решению комиссии, отказа в проведении референдума, установленные пунктами 24-26 настоящей статьи, являются исчерпывающими"? Когда граждане смогут реализовывать свое законное право быть избранными? Когда будет введена статья в УК РФ, предусматривающая наказание за узурпацию власти путем манипуляции правом?"
Иван:
"Объявите 2021-й годом сельского туризма, это инструмент развития сельских территорий. Возможно ли это?"
Комментарии
Путин.... сам на пенсию не идёт и другим не даёт
Меня этот сеньор не интересует. Пусть перед своими хозяевами отчитывается, перед держателями его досье.
когда Путин уйдет? достал