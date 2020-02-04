"Черт волгоградский". Чемпион по гребле о том, как старается оставаться человеком

"Он по-о-обе-е-едил! Какой ты молодец, чёрт волгоградский!" – кричал Дмитрий Губерниев Максиму Опалеву – российскому гребцу на каноэ и байдарках, когда тот взял золото на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. О том, как он поднимался на вершину Олимпа, как целовал и кусал свою первую золотую медаль, как преодолевал звездную болезнь Максим Опалев рассказал в "Переговорке" на amic.ru руководителю департамента спорт-event в Федерации гребли Алтайского края, выпускнице высшей школы телевидения Останкино Виктории Романовой.

Спортсмен оценил готовность алтайского гребного канала ко второму этапу Кубка мира по гребле, который пройдет в Барнауле в 2021 году. А еще рассказал о зарплате спортсменов, объяснил, как лучше париться в бане и о том, как старается оставаться человеком.

02:00 "У меня сегодня была овсянка и домашние блины с медом". Что ест на завтрак олимпийский чемпион и какой хлеб предпочитает.

03:30 "Я в основном справа – профессионально. Но без проблем могу встать и на левое каноэ и с левой стороны погрести. Конечно, не так комфортно, как с правой стороны, но это я экспериментировал, делал". Как человек-амбидекстр держит баланс.

05:11 "Олимпийский чемпион – это навсегда". Или о чем мечтают спортсмены.

05:47 "Мне хотелось все бросить, опустить руки. И я думал "Кто придумал эту Олимпиаду...". О том, как долго Опалев шел на спортивный Олимп и что делал с первой золотой медалью (спойлер: и целовал, и кусал).

07:23 "Невеста у меня одна – Олимпиада. Только с третьей попытки мне удалось покорить ее руку и сердце". Об отношении к спорту и достижениям.

07:40 "Конечно, я думаю, у любого спортсмена она присутствует, звездная болезнь. Немного спортсмен лукавит, когда говорит, что он не болел "звездной болезнью". О том, что делать с этой болезнью, к чему она приводит и проходит ли вообще.

09:08 "Очень сложно себя найти после спорта". О том, что происходит со спортсменами после того как "поставил весло на сушку".

10:07 "Все время старался быть впереди". О технике гребли и за что могут дисквалифицировать.

13:00 "Официальная ставка ФГБУ ЦСП (центра подготовки спортсменов) – по-моему, 30 или 32 тысячи рублей. Это база. Если ты становишься чемпионом мира, то она в разы увеличивается. По-моему, до 100 тысяч". О том, сколько зарабатывают спортсмены российской сборной.

14:10 "Чтобы рядом с президентом быть, нужно заслужить – как минимум выиграть еще одну олимпиаду, наверное". О бывшем и нынешнем президентах России.

18:01 "С 2008 года в Барнауле произошли колоссальные изменения. У вас появился современный гребной канал, спортивная инфраструктура для байдарки и каноэ". О том, готов ли Барнаул принять второй этап Кубка мира по гребле в 2021 году и может ли наш город стать центром олимпийской подготовки сборной.

19:38 "Мировые звезды, мировые скептики Международной федерации по гребле на байдарках и каноэ, специалисты признали: на самом высоком уровне у вас здесь, в Барнауле, прошел этап Кубка мира, один из этапов Кубка чемпионов. Сколько было зрителей, любителей гребли. Сам масштаб – на каком уровне это было произведено. Это впечатляет". О потенциале Барнаула в гребле и о перспективах развития спортивной отрасли в Алтайском крае.

21:28 "Единицы регионов могут похвастаться этим (такой подготовкой). Такого практически нет". О том, как расцвел спортивный Барнаул.

22:32 "Живу рядом с парком – стараюсь каждое утро 5 км пробежаться. Даже зимой. Получаю удовольствие". О распорядке дня чемпиона мира и от чего он зависит.

23:07 "Все равно никуда эти эмоции не деть. Когда рано утром приезжаешь на гребную базу, берешь лодку, выходишь на воду – а она как стекло. И твой нос разрезает эту водную гладь". О тренировках и общении с природой.

24:08 "Баня – это вообще уникальная история. Как один из главных восстановителей". Как париться в бане: секреты от олимпийского чемпиона.

26:21 "После Олимпийских игр мама четкий наказ дала: "Максим, Губерниеву обязательно передай пельмени". О любви к маминым пельменям и о том, как не хватало домашней еды на сборах и тренировках.

26:50 "Я стараюсь вообще исключить алкоголь из своей жизни. Если где-то можно позволить себе пригубить вина... но и то я ровно, спокойно к этому отношусь". О том, сколько у Опалева трезвых дней в году.

27:36 "После Олимпиады у меня появилась и другая невеста". О том, как он воспитывает сына.

29:01 "Мне сложно оценивать себя. Всем хорошим не будешь". Опалев о том, как старается в любой ситуации оставаться человеком, и о том, чему учила мама.

31:30 "Конечно, я иногда, бывают, нарушаю. Сейчас сотрудники ГИБДД, наверное, смотрят". О том, почему Опалев старается не нарушать и никуда не торопиться.

32:22 "Быть рядом со своей семьей". В чем счастье олимпийского чемпиона.