Пятница, 14 Май, 12:08

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,36
€ 89,93
18°


4913439 +0
Обь
516см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Стрельба в школе в КазаниДень Победы-2021Майские каникулы-2021
видео

"Выстреливает через 20 лет". Почему на Алтае много людей болеют раком и как его лечат

, ИА "Амител"
Эксперты из краевого онкодиспансера рассказали о причинах печальной статистики и дали надежду

В Алтайском крае начали применять новую методику лечения рака с множественными костными метастазами – радиоизотопную терапию. Радиоактивное излучение специального препарата, который вводят пациентам, местно воздействует на раковые клетки и разрушает их. Каковы перспективы у новой терапии и почему в регионе раком болеют на 24% больше людей, чем в среднем по стране, рассказали гости "Переговорки" на amic.ru из Алтайского краевого онкодиспансера – главврач Игорь Вихлянов и завотделом радиоизотопной и ультразвуковой диагностики Алексей Половинкин.

Кто в "Переговорке"

Игорь Вихлянов возглавил Алтайский краевой онкологический диспансер в феврале 2018 года. Он окончил Томский медицинский институт, является доктором медицинских наук и врачом высшей категории по специальности "онкология".

С 1998 по 2013 год работал заведующим отделением опухолей головы и шеи Алтайского краевого онкологического диспансера. С 2013 года – заместитель главного врача по хирургии Областного клинического онкологического диспансера в Кемерове.

Алексей Половинкин работает заведующим отделом радиоизотопной и ультразвуковой диагностики Алтайского онкологического диспансера с 2013 года. Окончил педиатрический факультет Казанского государственного медицинского института в 1990 году. Затем прошёл обучение в клинической ординатуре при научно-исследовательском институте онкологии и радиологии по специальности "Лучевая диагностика, лучевая терапия". С 1995 года работает в Алтайском краевом онкологическом диспансере.

01:46 Почему в Алтайском крае заболеваемость раком значительно выше, чем в других регионах России. Одна из причин – историческая. "Вроде бы Семипалатинский полигон с исторической точки зрения был достаточно давно, но с точки зрения развития онкологических заболеваний это совершенно не отдалённый промежуток времени", – говорит Игорь Вихлянов.

03:33 По словам Вихлянова, ковид повысил смертность среди пациентов с раком лёгкого и лимфомой. Влияет ли коронавирус на появление рака лёгкого – предмет для исследований на ближайшие годы.

04:32 В Алтайском крае "тяжёлая структура онкологических заболеваний". Это означает, что часто встречается рак внутренних органов – лёгкого, кишечника, матки.

06:18 В Алтайском краевом онкодиспансере научились лечить рак, который даёт многочисленные метастазы в костном скелете. "Главная уникальность в том, что сколько бы очагов опухолевых дочерних в костных структурах ни было, в каких бы местах они ни находились, для этого метода они доступны", – говорит Алексей Половинкин.

08:31 Новый метод, в частности, помогает пациентам с раком предстательной железы, организм которых перестал реагировать на другие виды лечения. За последнее десятилетие число людей с этим заболеванием выросло на 63%.

09:35 Чтобы провести лечение рака по новому методу, необходима специальная палата, шприцы, "свинцовые домики", обученный персонал и разрешение от Росатома. Изотопы для терапии производятся в Канаде и поставляются оттуда. Поэтому вряд ли городские и сельские больницы смогут позволить себе проводить такое лечение пациентов.

10:54 Шанс на продление жизни получает один из трёх пациентов, которых лечат радиоизотопным методом.

11:07 В краевом онкодиспансере взяли на лечение с помощью нового метода четырёх пациентов. Их число будет расти. 

11:52 В отличие от химиотерапии, новая методика безболезненная. Пациенты не представляют опасности для окружающих и не требуют изоляции. "Препарат распространяется за пределы костного очага рака всего на 10 клеток. Размер клетки представляете себе, да? Дальше не проникает. Действует локально на костные метастазы", – объясняет Игорь Вихлянов.

12:49 Пациентов на новое лечение отбирают по определённым критериям "взвешенно и осторожно".

13:21 Для государства стоимость лечения одного пациента по новой методике составляет больше 300 тыс. рублей. Это дешевле, чем другие методы лечения рака. Пациенты за процедуры не платят.

14:06 От чего зависит массовость внедрения новой методики.

14:42 История о "знаковом социальном пациенте", который искал спасения от рака за большие деньги в Израиле и Москве, а нашёл бесплатно и в Барнауле. Игорь Вихлянов заверил, что помощь в лечении рака для взрослых сейчас доступна и не требует затрат пациентов.

16:45 По словам Алексея Половинкина, лечение от рака в России и даже в Барнауле не хуже, чем за границей – это подтверждается фактами. Но люди всё ещё живут мифом, что счастье где-то там, за границей.

19:07 Какое оборудование для лечения рака поставляют в алтайские больницы. "Мы на робота пока – я подчёркиваю это волшебное слово "пока" – не замахиваемся. Но, я думаю, через годик, дай Бог, всё устаканится, я приду в Минздрав и скажу: "Ребята, а вот нам было бы хорошо робота поставить для операции на простате", – говорит Игорь Вихлянов.

20:39 В ответ на вопрос о дефиците врачебных кадров в районах края Вихлянов сказал, что забота о своём здоровье в первую очередь лежит на самих пациентах. Врачи, способные взять анализы для проведения диагностики рака, на местах есть. Только к ним мало кто приходит "пока не ухватило".

22:04 Алексей Половинкин перечисляет пять вещей, которые помогают не оказаться в онкодиспансере: здоровый сон, правильное питание, дозированная физическая активность, психологическое здоровье и только на пятом месте медицина.

Смотрите также другие выпуски "Переговорки"


Комментарии

14.05.2021 11:00
- гость -

Запуски ракет, и ветер с ядерных полигонов??

14.05.2021 11:31
- гость -

По словам Алексея Половинкина, лечение от рака в России и даже в Барнауле не хуже, чем за границей – это подтверждается фактами.

======
Сарайку то на Партизанской закрыли? А то лежали там, как скотина в палатах по 8 человек...

14.05.2021 11:33
- гость -

*То бишь на Никитина, город плохо знаю

14.05.2021 12:05
- гость -

от пальмового масла. Возите его тоннами

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
12:01
Барнаульская студентка выступит в составе сборной России по кикбоксингу 0
11:51
Власти Бийска рассказали, когда достроят парк за "Ривьерой" 0
11:42
13 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
11:31
На месте "Дома под шпилем" в Рубцовске появится сквер 0
11:17
Вакцинированным в США разрешили отказаться от масок 0
11:01
Слабое сделать сильным: ФЦК проводит конкурс эффективных практик по улучшению труда 0
10:51
10 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 5
10:41
Пока не поздно: врачи рассказали, как защитить себя от СПИДа 0
10:30
"Выстреливает через 20 лет". Почему на Алтае много людей болеют раком и как его лечат 4
10:16
Патриарх Кирилл нашёл альтернативу абортам 3
10:03
Первые иностранные участники Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ прибыли на Алтай 0
09:54
Биолог заявил о снижении продолжительности жизни из-за коронавируса 1
09:44
Специальный выпуск сериала "Друзья" покажут 27 мая 1
09:32
На Алтае мужчина обворовал магазин, проделав дыру в потолке 0
09:17
Российская певица обвинила Нагиева и Собчак в стрельбе в казанской школе 6
09:08
В Новоалтайске приступили к ремонту дорог в рамках нацпроекта 4
08:58
Врач рассказал о синяках, на которые стоит обратить внимание 0
08:45
Астероид крупнее пирамиды Хеопса приближается к Земле 0
08:29
Стало известно, каким будет строящийся ЖК "Локомотив" в центре Барнаула 41
08:15
Продюсер Максим Фадеев призвал вернуть смертную казнь после стрельбы в казанской школе 23
08:03
Неудобное соседство. Что делать, если в барах возле дома постоянно шумят по ночам? 2
07:51
Деньги и любовь. Астрологи рассказали, каким знакам повезёт больше всех в 2021 году 0
07:34
Учёные назвали вещество, необходимое для здоровья сердца 1
07:17
Явка осушается, процент за ЕР повышается. Как в России пройдут выборы в Госдуму 27
07:01
МегаФон предоставил постоянную скидку на сотовую связь пенсионерам по всей России 3
06:52
Животные, которые уверены, что они – лучшая компания в кровати 1
06:36
Народные приметы 14 мая. Почему нельзя давать в долг и сажать цветы на Еремея Запашника 0
06:17
Майское лето. Цветущий Барнаул в объективе amic.ru 0
06:01
До +22 градусов потеплеет в Алтайском крае 14 мая 0
23:56
Такой день. Застройка Ковша и подготовка к паводку в Затоне 2
23:24
В Госдуме предложили закрепить право покупателей на приобретение товара по ценнику 5
22:52
Росгвардия предложила меры по ужесточению оборота гражданского оружия 8
22:23
Следственный комитет Алтайского края опубликовал сведения о доходах своего руководителя 5
21:52
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о порядке проведения ЕГЭ в 2021 году 0
21:21
Спортсмены из Эквадора прибыли на этап Кубка мира по гребле в Барнаул 3
20:52
Учёные нашли у коронавируса уникальную способность к заражению 5
20:18
В Госдуме уверены в скорой отмене ЕГЭ 23
19:52
Назван новый способ, который позволяет взломать любой iPhone 2
19:33
Ещё на четырёх улицах Барнаула начался ремонт дорог по нацпроекту БКАД 7
19:12
Путин впервые прокомментировал массовое убийство в казанской школе 1
18:51
В Алтайском крае судебного пристава подозревают в получении взятки 3
18:32
Песков объяснил, почему Путин продолжил работать удалённо после вакцинации 2
18:15
Три пункта голосования за объекты благоустройства открылись в Барнауле 3
17:55
Мужчина погиб во время заготовки леса в Алтайском крае 1
17:46
Песков исключил возможность присоединения Донбасса к России 4
17:30
Экс-заведующую складом продуктов питания барнаульского детсада осудили за взятки 2
17:17
На детский туристический кешбэк в России выделят 5 млрд рублей 2
17:04
Суд на казанским стрелком: сколько лет грозит Галявиеву и как идёт следствие? 4
16:57
Минобрнауки отсудило у "Алтайвитаминов" почти 10 млн рублей 0
16:47
Крупные IT-компании хотят обязать открывать свои филиалы в России 4

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.