"Выстреливает через 20 лет". Почему на Алтае много людей болеют раком и как его лечат

В Алтайском крае начали применять новую методику лечения рака с множественными костными метастазами – радиоизотопную терапию. Радиоактивное излучение специального препарата, который вводят пациентам, местно воздействует на раковые клетки и разрушает их. Каковы перспективы у новой терапии и почему в регионе раком болеют на 24% больше людей, чем в среднем по стране, рассказали гости "Переговорки" на amic.ru из Алтайского краевого онкодиспансера – главврач Игорь Вихлянов и завотделом радиоизотопной и ультразвуковой диагностики Алексей Половинкин.
Кто в "Переговорке"
Игорь Вихлянов возглавил Алтайский краевой онкологический диспансер в феврале 2018 года. Он окончил Томский медицинский институт, является доктором медицинских наук и врачом высшей категории по специальности "онкология".
С 1998 по 2013 год работал заведующим отделением опухолей головы и шеи Алтайского краевого онкологического диспансера. С 2013 года – заместитель главного врача по хирургии Областного клинического онкологического диспансера в Кемерове.
Алексей Половинкин работает заведующим отделом радиоизотопной и ультразвуковой диагностики Алтайского онкологического диспансера с 2013 года. Окончил педиатрический факультет Казанского государственного медицинского института в 1990 году. Затем прошёл обучение в клинической ординатуре при научно-исследовательском институте онкологии и радиологии по специальности "Лучевая диагностика, лучевая терапия". С 1995 года работает в Алтайском краевом онкологическом диспансере.
03:33 По словам Вихлянова, ковид повысил смертность среди пациентов с раком лёгкого и лимфомой. Влияет ли коронавирус на появление рака лёгкого – предмет для исследований на ближайшие годы.
04:32 В Алтайском крае "тяжёлая структура онкологических заболеваний". Это означает, что часто встречается рак внутренних органов – лёгкого, кишечника, матки.
06:18 В Алтайском краевом онкодиспансере научились лечить рак, который даёт многочисленные метастазы в костном скелете. "Главная уникальность в том, что сколько бы очагов опухолевых дочерних в костных структурах ни было, в каких бы местах они ни находились, для этого метода они доступны", – говорит Алексей Половинкин.
08:31 Новый метод, в частности, помогает пациентам с раком предстательной железы, организм которых перестал реагировать на другие виды лечения. За последнее десятилетие число людей с этим заболеванием выросло на 63%.
09:35 Чтобы провести лечение рака по новому методу, необходима специальная палата, шприцы, "свинцовые домики", обученный персонал и разрешение от Росатома. Изотопы для терапии производятся в Канаде и поставляются оттуда. Поэтому вряд ли городские и сельские больницы смогут позволить себе проводить такое лечение пациентов.
10:54 Шанс на продление жизни получает один из трёх пациентов, которых лечат радиоизотопным методом.
11:07 В краевом онкодиспансере взяли на лечение с помощью нового метода четырёх пациентов. Их число будет расти.
11:52 В отличие от химиотерапии, новая методика безболезненная. Пациенты не представляют опасности для окружающих и не требуют изоляции. "Препарат распространяется за пределы костного очага рака всего на 10 клеток. Размер клетки представляете себе, да? Дальше не проникает. Действует локально на костные метастазы", – объясняет Игорь Вихлянов.
12:49 Пациентов на новое лечение отбирают по определённым критериям "взвешенно и осторожно".
13:21 Для государства стоимость лечения одного пациента по новой методике составляет больше 300 тыс. рублей. Это дешевле, чем другие методы лечения рака. Пациенты за процедуры не платят.
14:06 От чего зависит массовость внедрения новой методики.
14:42 История о "знаковом социальном пациенте", который искал спасения от рака за большие деньги в Израиле и Москве, а нашёл бесплатно и в Барнауле. Игорь Вихлянов заверил, что помощь в лечении рака для взрослых сейчас доступна и не требует затрат пациентов.
16:45 По словам Алексея Половинкина, лечение от рака в России и даже в Барнауле не хуже, чем за границей – это подтверждается фактами. Но люди всё ещё живут мифом, что счастье где-то там, за границей.
19:07 Какое оборудование для лечения рака поставляют в алтайские больницы. "Мы на робота пока – я подчёркиваю это волшебное слово "пока" – не замахиваемся. Но, я думаю, через годик, дай Бог, всё устаканится, я приду в Минздрав и скажу: "Ребята, а вот нам было бы хорошо робота поставить для операции на простате", – говорит Игорь Вихлянов.
20:39 В ответ на вопрос о дефиците врачебных кадров в районах края Вихлянов сказал, что забота о своём здоровье в первую очередь лежит на самих пациентах. Врачи, способные взять анализы для проведения диагностики рака, на местах есть. Только к ним мало кто приходит "пока не ухватило".
22:04 Алексей Половинкин перечисляет пять вещей, которые помогают не оказаться в онкодиспансере: здоровый сон, правильное питание, дозированная физическая активность, психологическое здоровье и только на пятом месте медицина.
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Комментарии
Запуски ракет, и ветер с ядерных полигонов??
По словам Алексея Половинкина, лечение от рака в России и даже в Барнауле не хуже, чем за границей – это подтверждается фактами.
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Сарайку то на Партизанской закрыли? А то лежали там, как скотина в палатах по 8 человек...
*То бишь на Никитина, город плохо знаю
от пальмового масла. Возите его тоннами